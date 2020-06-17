Эдуард Гаптракипов: Опыт Башкортостана надо применять в строительстве здравцентров

Сегодня в ток-шоу Первого канала «Док-ток», посвященного вопросам борьбы с новой коронавирусной инфекцией, министр здравоохранения Михаил Мурашко высоко оценил опыт Башкортостана. Глава республики Радий Хабиров рассказал о новом Инфекционном центре, который появился в с. Зубово Уфимского района.

Главный врач ГБУЗ Республики Крым Ленинская Центральная районная больница, кандидат медицинских наук Эдуард Гаптракипов прокомментировал агентству «Башинформ» открытие центра.

«На сегодняшний день очень много объектов здравоохранения находятся в ветхом состоянии и, конечно же, нуждаются в модернизации. Действительно, опыт Башкортостана необходимо применять в строительстве быстровозводимых корпусов или здравцентров, где могут быть расположены структурные подразделения разного профиля, включая лабораторные и диагностические. Такая стратегическая тактика позволит в короткие сроки модернизировать без финансовых потерь и выстроить огромное количество больниц в районах и малых городах, что позволит без стеснения работников здравоохранения, плавно переехать из старых корпусов, большинство которых не соответствуют лицензионным требованиям в новые корпуса с новым оборудованием.

Как руководитель здравоохранения одного из медицинских учреждений в Крыму, вижу в этом потенциал и огромную выгоду как для региона, так и для Российской Федерации. В итоге Минздрав России получит реальную быстровозводимую модернизацию и улучшение показателей по многим индикативным секторам, а человек получит качественную медицинскую помощь!».