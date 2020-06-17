Инфекционный центр в будущем будет нужен для помощи больным с разными видами инфекций

Профессор кафедры гигиены с курсом медико-профилактического дела ИДПО, доктор медицинских наук Людмила Овсянникова отметила важность открытия в с. Зубово Уфимского района республики Инфекционного клинического центра.

«Хотелось бы отметить два момента. Во-первых, несмотря на относительно плавный и благополучный сценарий развития по COVID-19 в республике, руководство очень быстро отреагировало и в кратчайшие сроки (менее двух месяцев) была построена специализированная многопрофильная инфекционная больница, которая оснащена высокотехнологичным оборудованием и соответствует санитарно-эпидимиологическим требованиям. А во-вторых, она необходима городу и в дальнейшем будет использована для оказания высокоспециализированной помощи больным с разными видами инфекций».