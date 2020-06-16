В Башкирии созданы все условия для медпомощи пациентам с болезнями кровообращения - мнение

Главврач Республиканского кардиологического диспансера Ирина Николаева после сегодняшнего эфира на Первом канале ток-шоу «Док-Ток» с участием главы республики Радия Хабирова высказала агентству «Башинформ» свое мнение. В центре внимания программы была медицинская отрасль республики и строительство нового инфекционного центра.

«Работа кардиологической службы в республике, несмотря на сложности в условиях пандемии, продолжается в полном объёме. В республике созданы все условия для оказания медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения, — отметила Ирина Николаева. — Значительно укрепилась материальная база, что позволило повысить качество кардиологической помощи даже в самых отдаленных районах республики. Внедрены новые методы хирургического лечения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Произошли изменения в лекарственном обеспечении больных — сегодня бесплатно получают необходимые препараты больные, которые перенесли инфаркт и инсульт в течении первого года».

Собеседник агентства подчеркнула, что в республике продолжается строительство нового кардиохирургического корпуса.

«Важно, что строительство нового кардиохирургического корпуса не остановилось ни на один день, что даст новый стимул для развития не только кардиослужбы, но и в целом здравоохранения Башкортостана».