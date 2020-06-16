Инфекционный госпиталь - долгожданное строение на территории Башкирии - мнение

Главный врач Республиканской детской клинической больницы Рустэм Ахметшин прокомментировал агентству «Башинформ» обсуждение на Первом канале в ток-шоу «Док-Ток» недавно построенного в Уфимском районе Инфекционного центра. В передаче о новом лечебном учреждении рассказал глава республики Радий Хабиров.

«В первую очередь, это было очень мудрое решение. В республике очень четко было использовано время, которое было у нас в запасе до полного развертывания пандемии на территории нашей республики. Это и решение строить инфекционный госпиталь, и многие другие моменты, которые были выполнены до увеличения количества пациентов», — считает Рустэм Ахметшин.

Собеседник агентства отметил, что этот госпиталь — долгожданное строение на территории нашей республики, потому что инфекционная больница морально устарела, в ней невозможно было создать те условия, которые требует современность.

Еще один момент, который акцентировал главврач РДКБ, — это то, что при перепрофилировании существующих больниц невозможно их сделать по всем требованиям, которые предъявляют к инфекционным больницам, там особые требования. Теперь в республике появилась действительно очень технологичная больница, которая позволит и диагностировать, и лечить наиболее тяжелых инфекционных больных.

«Еще хотелось бы сказать о том, что в республике в настоящее время, как никогда, чувствуется забота о врачах, о медицинских работниках. Это и доброе отношение, и та материальная поддержка, которая есть», — поделился своими мыслями Рустэм Ахметшин.