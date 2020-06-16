В Башкирии психиатры спасли пациента после тяжелой аллергической реакции

Башкирские психиатры столкнулись с тяжелой аллергией своего пациента, который поступил к ним на лечение.

На момент госпитализации в связи с обострением основного заболевания ему было 23 года.

На второй день после поступления у пациента повысилась температура до 38,6, появились обильные мелкоточечные высыпания на коже туловища, шеи, лица, конечностях, гиперемия зева, склер.

Пациента отправили в реанимацию, начали терапию гормонами, антигистаминными и дезинтоксикационными препаратами.

Несмотря на все усилия врачей, состояние ухудшалось, температура повысилась до 38,5-39,5 Со, сыпь стала разлитой, появились множественные пузыри на теле, которые поразили 90% кожи и слизистых оболочек.

Был установлен диагноз: «Токсический эпидермальный некролиз Лайелла».

Собрали консилиум с участием коллег врачей-аллергологов и комбустиологов из ГКБ №18, ГКБ №21.

Перевести в специализированное отделение многопрофильной больницы было нельзя из-за нестабильного психического состояния пациента. Врачи приняли решение о проведении высокообъемных сеансов плазмафереза. Было проведено 10 сеансов.

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Состояние пациента оставалось стабильно тяжелым. В связи с массивным поражением кожного покрова и развитием септического и ДВС-синдромов проведены 4 курса дезагрегантов, антибиотикотерапии, обработка кожи и слизистых оболочек растворами антисептиков и гормональных аэрозолей.

Пациент «подвешивался» в специальный гамак, чтобы кожа травмировалась меньше.

Благодаря тщательному медицинскому уходу удалось предотвратить развитие пролежней.

За время болезни пациент похудел на 18 килограммов.

Через три месяца состояние значительно улучшилось, он был переведен в профильное отделение для дальнейшего лечения. Через месяц его выписали домой с выздоровлением.

«Синдром Лайелла» является одним из самых тяжелых аллергических реакцией, смертность достигает до 70%. Чаще всего он наблюдается у людей молодого возраста и детей.

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