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В Уфе завершаются работы по установке памятника ушедшим на фронт в годы ВОВ

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс - служба администрации Уфы

Фото: пресс - служба администрации Уфы

В столице Башкортостана близятся к завершению работы по установке на площади железнодорожного вокзала «Уфа» памятника ушедшим на фронт в годы Великой Отечественной войны и комплекс благоустроительных работ на Сергиевском кладбище.

Глава администрации Советского района Уфы Рустем Рахматуллин сегодня на оперативном совещании в мэрии рассказал, что постамент памятника ушедшим на фронт в годы Великой Отечественной войны подготовлен, а сами работы по его установке начнутся 18 июня и продлятся три дня. «Идут к завершению работы по благоустройству газонов и пешеходных дорожек от лестницы до территории Никольской вокзальной церкви», – отметил глава районной администрации.

С марта 2020 года на Сергиевском кладбище проводились благоустроительные и ремонтные работы. Здесь капитально отремонтировали памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, из черного гранита с установкой стелы с именами воинов; памятник, установленный в память бойцам Красной армии, умершим в госпиталях; мемориал памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны с реставрацией скульптуры солдата и ремонтом 96 надгробий.

«До 17 июня подрядная организация планирует завершить обустройство тротуарных дорожек, газона и автомобильной парковки, ремонт входной группы и установку информационного терминала. По завершении перечисленных работ при благоприятных погодных условиях служба по благоустройству Кировского района выполнит асфальтировку прилегающей к кладбищу территории в срок до 20 июня», — отметил глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов.
Мэр Уфы Ульфат Мустафин поблагодарил строителей и всех, кто принимал участие в благоустроительных работах данных памятных мест.

22 июня Россия отмечает День памяти и скорби. В рамках памятной даты запланировано открытие памятника ушедшим на фронт в годы Великой Отечественной войны, а также возложение цветов на Сергиевском кладбище. В пресс-службе администрации Уфы напомнили, что мероприятия пройдут с соблюдением всех санитарных норм.

ИА «Башинформ»
Теги: памятники, Великая Отечественная война
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