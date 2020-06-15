Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии детям-сиротам выделены квартиры ненадлежащего качества за 17 млн рублей Фото: ИА «Башинформ»

В Ишимбайском районе Башкирии Контрольно-счетная палата РБ выявила нарушения в части предоставления жилья детям-сиротам. В 2018 году администрация города по контрактам ООО «Нефтегазсервис» за счет республиканских средств приобрела 16 квартир за 17,05 млн рублей для детей-сирот. Жилье оказалось ненадлежащего качества. Так, в жилых помещениях выявлено наличие следов плесени на стенах, повышенная влажность, низкая шумоизоляция и другие недостатки.

Проверка КСП выявила, что данное здание было нежилым и находилось в муниципальной собственности, было заброшено, полуразрушено, не было ни окон, ни дверей, отсутствовали полы, кровля. Прилегающий земельный участок был заброшен. В октябре 2017 года сооружение продано ООО «Синергия» за 2,63 млн рублей. Месяц спустя объект из нежилого фонда переведен в жилой фонд с выдачей разрешения на его реконструкцию. В последующем здание было реализовано фирме – ООО «Нефтегазсервис», которая, в свою очередь, продала квартиры в данном доме администрации района для детей-сирот за 17,05 млн рублей.