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В Башкирии детям-сиротам выделены квартиры ненадлежащего качества за 17 млн рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии детям-сиротам выделены квартиры ненадлежащего качества за 17 млн рублей Фото: ИА «Башинформ»

В Ишимбайском районе Башкирии Контрольно-счетная палата РБ выявила нарушения в части предоставления жилья детям-сиротам. В 2018 году администрация города по контрактам ООО «Нефтегазсервис» за счет республиканских средств приобрела 16 квартир за 17,05 млн рублей для детей-сирот. Жилье оказалось ненадлежащего качества. Так, в жилых помещениях выявлено наличие следов плесени на стенах, повышенная влажность, низкая шумоизоляция и другие недостатки.

Проверка КСП выявила, что данное здание было нежилым и находилось в муниципальной собственности, было заброшено, полуразрушено, не было ни окон, ни дверей, отсутствовали полы, кровля. Прилегающий земельный участок был заброшен. В октябре 2017 года сооружение продано ООО «Синергия» за 2,63 млн рублей. Месяц спустя объект из нежилого фонда переведен в жилой фонд с выдачей разрешения на его реконструкцию. В последующем здание было реализовано фирме – ООО «Нефтегазсервис», которая, в свою очередь, продала квартиры в данном доме администрации района для детей-сирот за 17,05 млн рублей.

ИА «Башинформ»
Теги: КСП, жилье детям-сиротам
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