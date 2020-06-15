Определены победители конкурса грантов на сохранение и развитие государственных языков

Фонд содействия гражданскому обществу РБ определил перечень победителей конкурса на предоставление грантов на сохранение и развитие государственных языков республики и языков народов Башкортостана.

С целью популяризации башкирского языка и культуры среди молодежи будут созданы «вирусные» видеоролики (песни и клипы) в рамках проекта «100LB – 100 кратная Любовь к Башкирии» Фонда поддержки и развития образования г. Стерлитамак.

Общественная организация «Под крылом России» организует в Москве башкирский этнокультурный клуб, который даст возможность поддерживать историческую связь с малой родиной через изучение башкирского языка, участие в фестивалях культуры и совместного чтения литературы на башкирском языке.

«Собор русских Башкортостана» в рамках гранта организует ряд научно-практических конференций, связанных с оценкой сохранности языка фольклора и диалектов, качества владения русским языком в различных социальных группах, а также проведут культурно значимые мероприятия, направленных на интеграцию традиционной и классической культуры (фольклорные фестивали, рождественские вечера, литературные конкурсы «Стольный град Уфа» и «Родник»).

«Национально-культурная автономия татар Республики Башкортостан» по итогам реализации проекта организует методическое обеспечение уроков родного татарского языка в общеобразовательных организациях с русским языком обучения и выработает единый подход в составлении учебных пособий по изучению татарского языка в РБ.

«Ассоциация библиотек Башкортостана» создаст увлекательный комикс на башкирском и русском языках под названием «Живая книга Карима Хакимова», который будет рассказывать о фактах из жизни дипломата.

Уфимский Дом детского творчества объединит юных писателей и поэтов, которые будут создавать сказки. По итогам проекта планируется издание сборника произведений членов клуба.

Новые талантливые имена в области профессиональной музыки и литературы будут выявлены в рамках проекта «Лаборатория современной башкирской оперы» Башкирского театра оперы и балета.

В Ишимбайском районе РБ «Аподит туризм» откроет уникальную площадку «Этно деревня Шихан». Парк-музей будет открыт для всех желающих, станет отражением межнационального мира и согласия в Республике Башкортостан.

Помимо НКО, в конкурсе могли принять участие государственные и муниципальные бюджетные учреждения, а также НКО из других регионов, проекты которых предусматривают сохранение и развитие башкирского языка за пределами Башкирии.

География НКО-победителей представлена 23 проектами из Уфы, 2 проектами из Стерлитамака, и по 1 проекту из 7 муниципалитетов республики. Среди победителей конкурса грантов на поддержку языков кроме Башкортостана есть и другие регионы России — Пермский край, Челябинская область, Московская область, Свердловская область.

Самую большую сумму гранта в размере 2 996 446,50 получил проект «Год башкирского языка 2020» Фонда поддержки башкирского народа «Возрождение». В рамках проекта запланированы фестивали-марафоны «Башҡорт теле йылы» по муниципальным районам РБ.