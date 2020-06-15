Коронавирус в Башкирии: Заболевших почти 4,5 тысячи; когда остановится пандемия

В Уфе врачи Республиканской больницы имени Куватова, переболевшие COVID-19, рассказали о своей борьбе с этой страшной инфекцией.

Борьба с коронавирусом: что еще произошло за минувшие выходные в республике.

Новых случаев заражения все меньше. К концу трехдневных выходных, к 14 июня, количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в Башкирии достигло 4 486 человек. За последние сутки зараженных стало больше на 68 человек. По данным «Башинформа», к 13 июня за сутки в регионе было зафиксировано 70 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а ранее — плюс 75 случаев. Из почти 4,5 тысячи заболевших сейчас в стационарах лежат 1 009 человек. 29 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 22 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно, на дому, лечатся 1 552 жителя республики. С начала пандемии от ковид в республике умерло 18 человек. В целом по стране 528 964 зараженных, умерли — 6 948 человек.

«Вообще, это страшно». Врачи РКБ имени Куватова, переболевшие COVID-19, рассказали корреспонденту «Башинформа» о своей борьбе с этой инфекцией. Беседа состоялась в Республиканской станции переливания крови, куда медики пришли сдать «антиковидную» плазму. «У нас в РКБ, как это уже всем известно, был очаг COVID-19, — рассказывает 32-летний врач-реаниматолог Тимур Урманов. — 6-го числа мне позвонила заведующая, сказала выходить на работу: вышел и остался. Оставалось три дня до вахты, но у меня пришел положительный тест». По словам медика, ему повезло, так как у него была легкая степень течения болезни. Однако рядом с ним «были «тяжелые» пациенты: в реанимации, на ИВЛ. Вообще, это страшно. Течение болезни нестандартное». Урманов считает, что «эта пандемия остановится только тогда, когда все переболеют».

«Все началось с температуры 37,2-37,5. Потом появился кашель, першение в горле», — свою историю борьбы с COVID-19 анонимно рассказывает другой врач РКБ имени Куватова. «Скорая» доставила ее в инфекционную больницу на пятый день болезни. «Лечилась три недели, согласно протоколам. Долгое время после лечения оставался астенический синдром», — делится врач. «Учитывая то, что я перенесла новую коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, у меня сформировался иммунитет, — поясняет она. — Я уже второй раз на донации – сдаю кровь, пусть она пригодится тяжелобольным пациентам». Напомним, за сдачу «антиковидной» плазмы доноры получают от 2500 до 5000 рублей. Расчет происходит сразу.

Врачебный десант. Тем временем бригада уфимских врачей отправилась в Карачаево-Черкесскую Республику (КЧР) для помощи медикам в лечении ковид-больных. 17 высокопрофессиональных врачей из БГМУ начнут работу в госпиталях этой республики уже сегодня, 15 июня. Также глава Башкирии Радий Хабиров направил в КЧР большую партию средств индивидуальной защиты для медиков и дезинфекционных препаратов. По данным «Башинформа», в КЧР зафиксировано 2 156 случаев инфицирования ковид, 10 человек умерли.

Граффити против COVID-19. В честь Дня России в Башкортостане, Дагестане, Мурманской области, в Краснодарском крае, Чечне и Санкт-Петербурге участники команды «Молодежки ОНФ» вместе с художниками нарисовали граффити, посвященное врачам и волонтерам — главным героям в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. В Уфе новое граффити украсило здание поликлиники №52, его автор — художник Виктор Ермоленко. На рисунке волонтер и медик, держащиеся за руки, символизируют взаимопомощь и взаимовыручку, рассказал «Башинформ».

А в Орджоникидзевском районе Уфы, на фасаде больницы №18 граффити нарисовали болельщики ФК «Уфа». На рисунке изображены врачи и спираль ДНК, а у ног медработников – яркие цветы. По словам граффитиста Влада Столярова, эскиз был создан, одобрен и принят в работу за пару часов. Напомним, 11 июня в госпитале уфимской больницы №18 началась четвертая круглосуточная вахта медработников, которые борются за жизнь пациентов с диагнозом COVID-19.