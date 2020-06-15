Роспотребнадзор Башкирии предупредил о риске заражения энтеровирусной инфекцией

Роспотребнадзор Башкирии предостерегает жителей республики от заражения энтеровирусной инфекцией.

Как сообщается на сайте ведомства, энтеровирусы могут размножаться в условиях холодильника, в речной воде, влажной почве от недели до 2 месяцев.

Источником инфекции является человек – больной или здоровый носитель. Инкубационный период составляет в среднем 1 — 10 дней (до 20 дней).

Для людей, не имеющих к заболеванию иммунитета, энтеровирусы заразны.Энтеровирусная инфекция чаще всего передается через воду (в летнее время представляет вода открытых водоемов, бассейнов), пищевым и контактно-бытовым путями, в отдельных случаях не исключается и аэрозольный механизм инфицирования (воздушно-капельным и пылевым путями).

Заболевание начинается остро, с подъема температуры тела до 39˚-40˚С. Появляется сильная головная боль, рвота, судорожный синдром. Нередко выраженные катаральные проявления со стороны ротоглотки, верхних дыхательных путей. Кратковременное появление сыпи на ладонях рук и ногах.

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан напоминает о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в случае появления симптомов инфекционного заболевания и соблюдения простых профилактических мер для предупреждения заражения:

— старайтесь избегать контактов с лицами, имеющими признаки инфекционного заболевания; ограничьте контакты детей раннего возраста, сократите время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте; соблюдайте правила личной гигиены; мойте руки перед едой, после возвращения с улицы и после каждого посещения туалета; обрабатывайте руки, разрешенными для этих целей средствами; соблюдайте «респираторный этикет»: при кашле и чихании рекомендуется прикрывать нос и рот одноразовыми платками и выбрасывать в урну после использования, затем вымыть руки или обработать влажной салфеткой;

пользуйтесь индивидуальной посудой, следите за чистотой предметов ухода за детьми раннего возраста;

— тщательно промывайте горячей водой, приобретенные на рынках и в торговой сети, овощи и фрукты;- проводите влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств, чаще проветривайте помещения;

— не купайтесь в непроточных водоемах и фонтанах, в местах несанкционированных пляжей;

— ограничить допуск детей в бассейны до стабилизации эпидемиологической ситуации;

— пить кипяченую или бутилированную воду.

Учитывая вероятность распространения заболевания водным, пищевым и контактно-бытовым путем, высокую устойчивость энтеровирусов во внешней среде, Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан обращает внимание руководителей предприятий торговли и общественного питания на необходимость организации усиленного комплекса профилактических (дезинфекционных) мероприятий:

— обеспечить условия для соблюдения правил личной гигиены персонала (наличие мыла, полотенец, умывальников, туалетной бумаги и др.) и посетителей;

— на всех объектах торговли, общественного питания ежедневно после окончания рабочего дня проводить влажную уборку с последующей дезинфекцией помещений, оборудования, инвентаря, посуды и др. (ручки дверей, раковины, вентили кранов и др. обрабатываются ветошью, смоченной в дезинфицирующем растворе не менее 2-х раз в течение рабочего дня);

— туалеты организаций должны содержаться в чистоте и обрабатываться дезинфицирующими средствами ежедневно, (пол, стены, ручки дверей протираются дезинфицирующими средствами);

— на предприятиях с круглосуточным режимом работы проводить уборку с последующей дезинфекцией не менее 2-х раз в сутки с равным промежутком времени;

— для проведения влажной уборки помещений, мытья посуды использовать моющие средства, предназначенные для использования в предприятиях торговли и общественного питания.