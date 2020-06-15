Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 69.12

EUR 78.52

15 июня Понедельник

Уфа   °

Молния
14.06.20: выявлено с COVID-19 - 4486, выздоровели - 1853, скончались - 18. За сутки - 68 новых случаев инфицирования.
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Роспотребнадзор Башкирии предупредил о риске заражения энтеровирусной инфекцией

ОБЩЕСТВО

Роспотребнадзор Башкирии предостерегает жителей республики от заражения энтеровирусной инфекцией.

Как сообщается на сайте ведомства, энтеровирусы могут размножаться в условиях холодильника, в речной воде, влажной почве от недели до 2 месяцев.

Источником инфекции является человек – больной или здоровый носитель. Инкубационный период составляет в среднем 1 — 10 дней (до 20 дней).

Для людей, не имеющих к заболеванию иммунитета, энтеровирусы заразны.Энтеровирусная инфекция чаще всего передается через воду (в летнее время представляет вода открытых водоемов, бассейнов), пищевым и контактно-бытовым путями, в отдельных случаях не исключается и аэрозольный механизм инфицирования (воздушно-капельным и пылевым путями).

Заболевание начинается остро, с подъема температуры тела до 39˚-40˚С. Появляется сильная головная боль, рвота, судорожный синдром. Нередко выраженные катаральные проявления со стороны ротоглотки, верхних дыхательных путей. Кратковременное появление сыпи на ладонях рук и ногах.

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан напоминает о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в случае появления симптомов инфекционного заболевания и соблюдения простых профилактических мер для предупреждения заражения:

— старайтесь избегать контактов с лицами, имеющими признаки инфекционного заболевания; ограничьте контакты детей раннего возраста, сократите время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте; соблюдайте правила личной гигиены; мойте руки перед едой, после возвращения с улицы и после каждого посещения туалета; обрабатывайте руки, разрешенными для этих целей средствами; соблюдайте «респираторный этикет»: при кашле и чихании рекомендуется прикрывать нос и рот одноразовыми платками и выбрасывать в урну после использования, затем вымыть руки или обработать влажной салфеткой;

пользуйтесь индивидуальной посудой, следите за чистотой предметов ухода за детьми раннего возраста;

— тщательно промывайте горячей водой, приобретенные на рынках и в торговой сети, овощи и фрукты;- проводите влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств, чаще проветривайте помещения;

— не купайтесь в непроточных водоемах и фонтанах, в местах несанкционированных пляжей;

— ограничить допуск детей в бассейны до стабилизации эпидемиологической ситуации;

— пить кипяченую или бутилированную воду.

Учитывая вероятность распространения заболевания водным, пищевым и контактно-бытовым путем, высокую устойчивость энтеровирусов во внешней среде, Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан обращает внимание руководителей предприятий торговли и общественного питания на необходимость организации усиленного комплекса профилактических (дезинфекционных) мероприятий:

— обеспечить условия для соблюдения правил личной гигиены персонала (наличие мыла, полотенец, умывальников, туалетной бумаги и др.) и посетителей;

— на всех объектах торговли, общественного питания ежедневно после окончания рабочего дня проводить влажную уборку с последующей дезинфекцией помещений, оборудования, инвентаря, посуды и др. (ручки дверей, раковины, вентили кранов и др. обрабатываются ветошью, смоченной в дезинфицирующем растворе не менее 2-х раз в течение рабочего дня);

— туалеты организаций должны содержаться в чистоте и обрабатываться дезинфицирующими средствами ежедневно, (пол, стены, ручки дверей протираются дезинфицирующими средствами);

— на предприятиях с круглосуточным режимом работы проводить уборку с последующей дезинфекцией не менее 2-х раз в сутки с равным промежутком времени;

— для проведения влажной уборки помещений, мытья посуды использовать моющие средства, предназначенные для использования в предприятиях торговли и общественного питания.

ИА «Башинформ»
Теги: энтеровирус
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Россиян освободили от необходимости собирать справки для оформления пособий и соцвыплат
Россиян освободили от необходимости собирать справки для оформления пособий и социальных выплат. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр М
В Башкирии семейная пара получила серьезные ожоги, спасая автомобиль от огня
В Башкирии семейная пара получила серьезные ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар в садовом домике. Огонь также перекинулся на припаркованный рядо
В Уфе в ходе капремонта уничтожили арт-объект на фасаде дома
В Уфе в ходе капитального ремонта дома по улице Кольцевой 53 рабочие полностью закрасили фасад дома, на котором было нанесен арт-объект, посвященный рабо
В Уфе наркоманы штурмуют подъезд ради доступа к закладкам
В Уфе наркоманы буквально штурмом обрушились на подъезда ради доступа к закладкам с очередной дозой дурмана. Попытки неизвестных попасть в подъезд попали
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть