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В Башкирии примут закон, защищающий жилищные права детей при разводе родителей

ПОЛИТИКА

Депутаты Госсобрания Башкирии на ближайшем пленарном заседании намерены рассмотреть проект закона «О внесении изменения в статью 85 Семейного кодекса Республики Башкортостан».

Документ предусматривает уточнение перечня исключительных обстоятельств, при которых каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в несении дополнительных расходов на детей. В частности, перечень исключительных обстоятельств предлагается дополнить случаем отсутствия у ребенка пригодного для жилья помещения.

«В настоящее время возможность взыскания дополнительных средств со второго родителя уже предусмотрена для случаев, когда у ребенка тяжелая болезнь, увечье, требуется оплата постороннего ухода за ребенком, – прокомментировал спикер республиканского парламента Константин Толкачев. – Причем норма действует не только в отношении несовершеннолетних детей, но и в отношении совершеннолетних нетрудоспособных детей.

В новой редакции законопроекта предлагается дополнить данный перечень обстоятельством, когда у ребенка отсутствуют пригодные для жилья условия. Мера призвана защитить права детей при разводе родителей.

Случаи, когда ребенок после развода остается с одним из родителей, как правило, с матерью, в условиях, мало подходящих для проживания встречаются довольно часто. Второй родитель при этом не желает нести дальнейшую ответственность за судьбу ребенка.

По мнению авторов законопроекта, предлагаемые новшества позволят взыскивать со второго родителя средства на улучшение жилищных условий ребенка.

ИА «Башинформ»
Теги: Госсобрание РБ
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