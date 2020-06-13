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В Уфе участились случаи мошенничества с установкой квартирных водосчетчиков

ОБЩЕСТВО

В Уфе участились случаи, когда горожанам поступают телефонные звонки, в ходе которых неустановленные лица, представляясь сотрудниками МУП «Уфаводоканал», требуют воспользоваться их услугой по замене индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды.

Как сообщают в «Уфаводоканале», данные лица не являются сотрудниками предприятия, которое не совершает подобных звонков. В водоснабжающей организации призывают жителей города быть бдительными и остерегаться мошенников.

Провести замену прибора учета при истечении срока поверки либо неисправности силами МУП «Уфаводоканал» на платной основе можно подав соответствующую заявку по телефону.

Сергей Николаев
Теги: приборы учета, Уфаводоканал, водоснабжение
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