В Уфе участились случаи мошенничества с установкой квартирных водосчетчиков

В Уфе участились случаи, когда горожанам поступают телефонные звонки, в ходе которых неустановленные лица, представляясь сотрудниками МУП «Уфаводоканал», требуют воспользоваться их услугой по замене индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды.

Как сообщают в «Уфаводоканале», данные лица не являются сотрудниками предприятия, которое не совершает подобных звонков. В водоснабжающей организации призывают жителей города быть бдительными и остерегаться мошенников.

Провести замену прибора учета при истечении срока поверки либо неисправности силами МУП «Уфаводоканал» на платной основе можно подав соответствующую заявку по телефону.