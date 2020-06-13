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В Башкирии восстанавливается маршрутная сеть электричек

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Башкирии восстанавливается маршрутная сеть электричек Фото: автор

С 15 июня 2020 года Башкортостанская ППК восстанавливает маршруты следования пригородных поездов:

№ 6465 Раевка (отпр. 05.33) — Абдулино (приб. 07.57),

№ 6455/6457 Уфа (отпр. 17.16) — Раевка — Абдулино (приб. 21.54),

№ 6458/6456 Абдулино (отпр. 07.47) — Раевка — Уфа (приб. 12.25),

№ 6466/6468 Абдулино (отпр. 16.34) — Раевка — Улу-Теляк (приб. 22.53).

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах на полигоне Башкортостанской ППК, а также в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «Пригород». Действительны все льготы, предусмотренные федеральным и республиканским законодательством. Время местное.

Сергей Николаев
Теги: Башкирия, электрички, БППК
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