Башкирские поисковики рассказали, как искали пропавшего 6-летнего Ренеля Ганиева

В Салаватском районе Башкирии в начале июня пропал шестилетний Ренель Ганиев: ушел из дома в неизвестном направлении и пропал.

Близкие обратились за помощью к поисковикам спустя десять часов после пропажи. В поисках принимали участие более 200 человек. Кроме поисковиков, были спасатели, местные жители, представители администрации, также приехали добровольцы из соседних регионов.

На место сразу выехали четыре экипажа. Сбор информации осложнялся из-за отсутствия связи в населенном пункте.

«Штабом на месте служит один из автомобилей наших поисковиков — стоит прямо в поле, как можно ближе к месту пропажи. Координатором заступает Ксения. Первые группы уходят на задачи. Позже приезжает администрация поселения, и штаб переносится в школу. Наши экипажи и добровольцы из местных жителей продолжают прибывать, координатор раздает задачи и пытается собрать недостающую информацию. Привлекаем авиацию: вертолет и беспилотники. К ночи ждем беспилотник от Росгвардии.

Ближе к вечеру проводим общее собрание со всеми службами, определяем задачи на следующий день. В ночь остаются работать поисковики «Лиза Алерт» Республики Башкортостан, спасатели и сотрудники Росгвардии. Прибывают добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт» Свердловской и Челябинской областей. Сразу начинают отрабатывать задачи с квадрокоптерами. Принимаем решение еще раз совершить подворовый обход вместе с сотрудниками полиции – как показывает практика, дети нередко оказываются закрытыми на чердаках, проваливаются в люки, выгребные ямы, полузасыпанные погреба и колодцы. В деревне много заброшенных домов», — говорится в посте, опубликованном на официальной странице отряда.

Ночью одна из поисковых групп слышит шум в лесу. Пройти к месту не могут – высокая скала. Обходят ее за 4 километра и заходят с другой стороны в свой квадрат.

«Зовем малыша: «Ренель! Солнышко!». Но в ответ неумолимая тишина», — вспоминают поисковики.

В этот момент в штаб возвращаются уставшие пилоты БПЛА Росгвардии. Просим их закрыть те квадраты, где был услышан шум, еще раз. Уточняют координаты и уезжают на задачу.

Наутро прибывает 200 добровольцев, среди которых сотрудники администрации, местное население, жители соседних населенных пунктов. Поиск продолжается. На помощь приезжают сотрудники газовой службы. У них внедорожные автомобили — их задачей становится патрулирование всех лесных дорог.

Весь день поиски продолжаются. Людей не останавливает ни изнуряющая жара, ни сложная пересеченная местность. Возвращаются в штаб, быстро перекусывают и уходят на новые задачи.

Вечером поступает информация о том, что семья отдыхающих слышала на противоположном берегу реки Юрюзань детский плач. Туда направляются две группы спасателей: одни на лодке, другие — на автомобиле, Сотрудники полиции и следственного комитета, добровольцы отряда «Лиза Алерт», представители администрации.

«Все замерли, мечтая только об одном — чтобы малыш был там», — пишут поисковики.

Ренеля нашли в зарослях крапивы спасатели и следователи. Он был ослаблен, напуган, но жив.

Многодневный поиск закрыт.

«Это был невероятно трудный поиск. Не было точного понимания, куда мог уйти ребенок, приходилось отрабатывать множество версий. Прибыло много людей: надо было быстро принимать ответственные решения, определять задачи и контролировать их выполнение. Огромную роль сыграло неравнодушие местных властей: они создали все условия для того, чтобы мы занимались только поиском. Такую помощь встречаешь не везде», — вспоминает координатор Ксения Букреева.

«В дни поиска я потеряла любимые очки и сережку, в густом ельнике потерялась одна из раций наших поисковиков… Лес словно забирал у нас вещи одну за другой. Ночью мы вышли из штаба. Кругом пугающая темнота и тишина. Смотришь вокруг – кругом лес… Помню, как я, уставшая до предела, в порыве эмоций сказала: «Лес! Забирай что угодно, только отдай Ренеля!». Это может показаться странным, но в такие моменты веришь во все, что угодно. То, что Ренель нашелся, — настоящее чудо», — говорит координатор Олеся Пышкина.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Республики Башкортостан выразил благодарность всем, кто участвовал в поиске. Отдельное спасибо сотрудникам администрации Салаватского района за оказанную поддержку.

«Благодаря вам наши поисковики могли нормально питаться и отдохнуть в хороших условиях», — говорят поисковики.

Они поблагодарили своих коллег — добровольцев из отряда «Лиза Алерт» Челябинской и Свердловской областей, а также Тимура Хасанова за помощь с авиацией.