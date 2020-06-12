Активисты ОНФ в Республике Башкортостан приняли участие в акции «Флаг России»

Фото: Олег Яровиков





Фото: Олег Яровиков

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Башкортостан в рамках акции #МыВместе установили флаг на 100-метровом здании банка УРАЛСИБ в Уфе.

«Наша страна сегодня именинница, новой истории России сегодня 30 лет. Россия — это наш совместный проект, большую часть своей жизни мы уже прожили в своей новой Родине, но помним о 1000-летней истории нашей страны, гордимся ею и не позволим ее переписать или исказить», — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан Шамиль Валеев.

Акция «Флаг России» проходит по всей стране. Одновременно в 12 часов дня по московскому времени национальные флаги развернуты на самых значимых и знаковых зданиях и сооружениях.

В Уфе таким местом стало административное здание банка. 26-этажная высотка — первое в России здание за пределами МКАД, условно преодолевшее отметку в 100 метров.

«Наша страна имеет много государственных праздников и День России — главный из них. Россияне уже ждут этот праздник, отмечают его добрыми событиями. ОНФ задает хороший тон в праздновании Дня России. Сегодня мы установили государственный флаг России, который является символом нашей великой страны, на известной уфимской высотке. Эта акция помогает всем быть сопричастными к празднику. Хочется пожелать, чтобы страна наша крепла, а ее мощь увеличивалась. И нужно помнить главное: Россия — сильна своим народом», — подчеркнула сопредседатель регионального штаба ОНФ в РБ Надежда Крылова.