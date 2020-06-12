В Башкирии спасатели сохранили жизнь козе
В башкирском Белорецке сотрудники аварийно-спасательной службы Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям помогли выбраться козе из водопроводного люка.
Животное пролетело до дна колодца около 3,5 метра, но, к счастью, видимых повреждений не получило.
«От местных жителей поступил звонок. Они просили помочь достать из колодца несчастное животное. Прибыв на место, спасатели обвили вокруг тела животного верёвку и достали его наружу», — сообщает пресс-служба ведомства.