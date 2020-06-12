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Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем России

ПОЛИТИКА

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей республики с Днем России. Текст поздравления опубликован на официальном сайте руководителя региона.

В тексте, в частности, говорится:

«Для всех нас День России – главный государственный праздник, олицетворяющий преемственность многовековых традиций российской государственности, патриотизма и гражданственности. Он объединяет всех россиян в уважении к славному прошлому, любви к Родине.2020 год проходит под знаком 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Наш общий долг – защищать историческую правду, чтить память защитников Отечества. В эти дни республика отмечает 266-летие народного героя Салавата Юлаева. Мы будем и дальше растить молодёжь патриотами, учить её так же, как Салават, любить и беречь нашу родную землю.

С опорой на героическое наследие предков мы продолжаем вписывать новые важные страницы в историю России.

Башкортостан достойно проходит временные трудности и успешно движется вперед. Мы сплотились, стали сильнее и уверенно смотрим в будущее. Наращиваем инвестиции, развиваем экономику и социальную сферу, благоустраиваем города и села.

Своими достижениями сотни тысяч тружеников республики укрепляют мощь нашего Отечества. Республика Башкортостан и впредь будет надёжной опорой великой России. Мира и процветания нашему общему дому! С праздником вас, дорогие друзья!».

ИА «Башинформ»
Теги: праздники
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