Радий Хабиров принял участие в праздновании Дня России

Фото: Олег Яровиков









Фото: Олег Яровиков

12 июня Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню России и 266-й годовщине со дня рождения Салавата Юлаева, сообщается на официальном сайте главы региона.

В честь 266-летия со дня рождения Салавата Юлаева руководитель региона под звуки курая возложил цветы к памятнику национальному герою Башкортостана.

Самая большая конная статуя в России и Европе создана по проекту скульптора Сосланбека Тавасиева. Памятник открыт в 1967 году. Состоит из облицованного гранитом 10-метрового постамента и конной статуи высотой 9,6 м, отлитой на Ленинградском заводе «Монументскульптура».

В 1970 году за эту работу Сосланбек Тавасиев удостоен Государственной премии СССР.

В День России Глава республики возложил живые цветы к Монументу Дружбы, возведённому в честь 400-летия добровольного вхождения Башкирии в состав Русского государства.

Памятник заложили в 1957 году, а его торжественное открытие состоялось в 1965 году. Он символизирует собой великую братскую дружбу русского и башкирского народов.