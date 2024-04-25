В комплексе — разнообразие планировочных решений: от эргономичных студий до просторных четырехкомнатных квартир для больших семей. Площадь от 25 до 140 кв. метров. Увеличенное остекление позволяет максимально заполнить домашнее пространство естественным светом.



Приятно удивят квартиры с окнами в ванной, мастер-спальнями и гардеробными, приватными террасами. Есть даже эксклюзивные предложения, когда на этаже только одна квартира. В некоторых вариантах можно выйти на французский балкончик из любой комнаты, что добавит очарования и возможности провести время на свежем воздухе.



Каждая квартира в ЖК «Мой Ритм» представляет собой уникальное пространство, где резиденты могут создать свою индивидуальную обстановку и наслаждаться комфортом и уютом.



Продуманные решения предлагаются и в местах общего пользования: светлые и просторные подъезды, лаунж-зоны с диванами, колясочные и кладовые, подземные паркинги.



Для любителей уединенного отдыха предусмотрены личные террасы, где можно насладиться живописными видами.

