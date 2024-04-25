Мой Ритм — современный жилой комплекс, многократный призер Всероссийского конкурса от Единого ресурса застройщиков РФ «ТОП ЖК». Это один из популярных проектов Казани, который выбирают покупатели даже из других городов. По мнению архитекторов, жилой комплекс является уникальным для мегаполиса и становится новой точкой притяжения.
Главным преимуществом комплекса стала не только особенная среда, но и атмосфера архитектурной невесомости. В Моем Ритме создается ощущение, что вы находитесь не дома, а на курорте: ванные с большими окнами, планировки от студий до пентхаусов на весь этаж, личные открытые террасы.
Особое внимание в комплексе уделяется благоустройству общественных пространств. Это и собственный парк, и городская площадь, и спокойные пешеходные бульвары. Архитектура проекта продумана так, чтобы дома не сковывали взгляды жителей своими стенами и не возникало ощущения замкнутого пространства. Мой Ритм — это город, в котором видно небо.
Еще один важный элемент архитектуры дома — двойные фасады. Такое решение призвано закрыть множество окон и балконов с панорамным остеклением от лишних взглядов с улицы. Кроме того, фасады добавляют образу зданий легкости и воздушности, будто дома парят над землей. А в вечернее время металлический корпус создает игру света, бегущего из окон дома.
Преимущества проекта:
Транспортная доступность: 3 минуты пешком до общественного транспорта, удобная развязка, рядом будет станция метро
Сложившаяся социальная инфраструктура: многопрофильный лицей и детские сады на территории
Рядом торговые центры: "Мега", "Южный", "Агропарк"
Торгово-пешеходная галерея — собственное уютное и камерное пространство
Современная архитектура
Качественные строительные материалы
Уютные общественные пространства, располагающие к прогулкам и отдыху
Закрытые дворы и безопасность 24/7: система видеодомофонии с функцией Face-ID
Подземный паркинг, который обеспечивает спокойствие и комфорт
В планах дальнейшего развития территории — большой игровой парк на площади 1 га
Для тех, кто живет в ритме мегаполиса, всё под рукой. Удачное расположение позволяет экономить время и не тратить его на длительные переезды. «Мой Ритм» находится в Советском районе Казани, на пересечении проспекта Победы и ул. Сахарова. Комплекс расположен в 15 минутах езды от Набережной, 5 минутах ходьбы от ТЦ «Мега». Рядом появится новая станция метро «Тулпар».
Визитной карточкой проекта стала двухуровневая торговая галерея, которая связывает воедино все три дома вдоль ул. Сабира Ахтямова. По ней можно не только прогуляться, но и с удобством совершить покупки или встретиться с друзьями в уютном кафе.
Дополнительные пространства для жильцов создают открытые террасы и амфитеатры, которые тематически отличаются друг от друга. В одном дворе он становится театральной сценой, во втором — трибуной для спортивных площадок.
Наличие двухуровневых игровых площадок во дворе — отличительная особенность, у которой нет аналогов в других жилых комплексах Казани. Кроме того, здесь есть разнообразные спортивные зоны с уличными тренажерами.
Главной пешеходной артерией Моего Ритма станет бульвар, который соединит между собой все дворовые пространства, детские сады и школы, магазины и рестораны, места отдыха для детей и взрослых. Бульвар создает променад и вдоль будущего игрового парка «Озеро дракона» с элементами национальной мифологии. Игровая зона раскинется на площади более 1 гектара.
В комплексе — разнообразие планировочных решений: от эргономичных студий до просторных четырехкомнатных квартир для больших семей. Площадь от 25 до 140 кв. метров. Увеличенное остекление позволяет максимально заполнить домашнее пространство естественным светом.
Приятно удивят квартиры с окнами в ванной, мастер-спальнями и гардеробными, приватными террасами. Есть даже эксклюзивные предложения, когда на этаже только одна квартира. В некоторых вариантах можно выйти на французский балкончик из любой комнаты, что добавит очарования и возможности провести время на свежем воздухе.
Каждая квартира в ЖК «Мой Ритм» представляет собой уникальное пространство, где резиденты могут создать свою индивидуальную обстановку и наслаждаться комфортом и уютом.
Продуманные решения предлагаются и в местах общего пользования: светлые и просторные подъезды, лаунж-зоны с диванами, колясочные и кладовые, подземные паркинги.
Для любителей уединенного отдыха предусмотрены личные террасы, где можно насладиться живописными видами.
Старт продаж новой плеяды домов был открыт в конце 2023 года, и среди покупателей комплекс пользуется повышенным интересом. Территория застройки Моего Ритма вместе с дорогами составляет порядка 100 га. На данный момент введено в эксплуатацию более 100 тыс. кв. м жилья, в строительстве сейчас 220 тыс. кв. м. Последний дом в проекте планируется ввести в 2028 году, после того как будет запущено метро.
Цены на квартиры стартуют от 6,7 млн рублей. Для удобства покупки компания «Ак Барс Дом» предлагает различные удобные финансовые инструменты. Купить квартиру в жилом комплексе «Мой Ритм» можно удаленно не только в пределах РФ, но и из другой страны.
ЖК «Мой Ритм» (ООО «Специализированный застройщик «Мой Ритм»). Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. ООО «Ак Барс Дом», ОГРН 1101690072032, РТ, г. Казань, ул. Меридианная, д. 1.