Глава республики в прямом эфире дал большое интервью на два с половиной часа. Мы собрали самые интересные моменты. Чтобы прочитать статью, вам потребуется 12 минут.
Про коронавирус
Самое тяжелое – когда люди болеют и умирают. Чтобы этого не было, приходилось принимать сложные решения. Я прекрасно понимаю, что для любого маленького ресторана введение наших ограничительных мероприятий - это катастрофа.
Мы понимаем, что бьем по ним, но другого выхода не было. Мы выбирали, балансируя между желанием остановить развитие инфекции и экономикой. Государственные меры поддержки помогли бизнесу выжить. Сейчас можно сказать, что количество малых и средних предпринимателей практически не изменилось, мы базово и масштабно не потеряли предприятия. А самое главное - мы научились с коронавирусом жить!
Мы долго спорили о строительстве коронавирусных госпиталей. Когда построили Стерлитамакский госпиталь, поняли, что попали в точку. Зубовский госпиталь не справлялся и 32 больницы открывали у себя ковидные отделения за счет коек, где люди лечили другие болезни. Уйдет ковид, слава Богу, будем радоваться, города получат многопрофильную современную больницу. Но кажется, они еще долго будут принимать больных. Всего 1,5 года борьбы с коронавирусом обошлись бюджету Башкирии в 28 миллиардов рублей – лекарства, оборудование, выплаты, госпитали.
Нас немного успокаивает и делает сильнее то, что мы провакцинировали почти 2,2 млн человек. Нам нужно для коллективного иммунитета 2,45 млн. Количество ревакцинированных тоже растет. Я уже четыре раза вакцинировался, так как не хочу больше болеть, потому что знаю последствия. У меня дома мотивация - маленькие дети. Я должен быть здоровым.
Пока дополнительных ограничительных мер принимать не нужно. Но загадывать, как все пойдет, мы не будем.
Про работу главой
Сама по себе должность главы республики не дает спокойно сидеть – столько вызовов, задач и ожиданий у людей. Если не работаешь на полную катушку, не стараешься, быстро вылетишь из этого колеса и тебя забудут.
Про вопросы Путину
ККогда-нибудь наш журналист возьмет слово и скажет: «Владимир Владимирович, спасибо большое за ваши труды и что вы у нас есть. Мы, башкиры, всегда за вас, всегда вас поддержим, были, есть и будем опорой российского государства».
Про высокопоставленные кадры
На должность премьера я искал человека с опытом, имеющего самостоятельный стиль мышления и способного самостоятельно принимать решения. За пределами камер и публичности мы иногда ругаемся. Правильнее сказать – довольно энергично обсуждаем вопросы. Высоко оцениваю его и коллектив, который он собрал, и его работу. Правительство наше деятельное и ответственное. Порой не все получается, но оно трудится с желанием работать.
Назначение и переезд Александра Сидякина было неожиданностью и для меня, и для него, и для всех нас. Но мы не имели права отказатся от такого предложения, потому что это ответственность. Такую ношу нужно было взять и тащить. Это здорово, когда выходцы республики занимают места во властных структурах. Мы можем считать Сидякина еще одним «башкиром с папочкой».
Все наши депутаты Госдумы – люди ответственные, энергичные и «рейтинговать» их не нужно. Там нет пенсионеров, который получил благодарность от республики и там просто сидит. Самый великовозрастный депутат – Павел Качкаев. Но кто осмелится назвать его «пенсионером».
Про снос гостиницы «Лидо»
Ситуация с «Лидо» гнилая и рыцарей на белом коне там нет. Там каждый в своей доле и участии закручивал ситуацию в неразрешимый комок. Там нет правых, есть виноватые. Мне непонятна роль мэрии времени, когда это все строилось. Истории про «защитить честный бизнес» там нет. Это раз. Объект сделан так, что привести его к нормам, стандартам и гостам практически невозможно. Потенциально подписать разрешение на его ввод невозможно. Это два.
На любой ситуации подобного рода находится масса умельцев, желающих похайповать. Все там отметились. Особенно не понравилось и смутило, когда уполномоченный по правам предпринимателей дал шанс и надежду. За слова принято отвечать – если дал надежду, должен делать это осмысленно. А тут шансов не было. Я ради такого дешевого хайпа защищать «Лидо» не бросился, так как не понятно, кого защищать.
Строить высотки мы там не будем.
Про братских соседей
Я с очень глубоким уважением отношусь к руководителю Татарстана. Он опытный политик и хороший человек. Это здорово, что у нас есть такие крепкие соседи. Но у нас есть не только Татарстан, нам надо смотреть и на Свердловскую область. Там мощнейший экономический потенциал и нужно сотрудничать активнее.
О новогодних корпоративах для чиновников
В администрациях тоже есть молодые девчушки и ребята, которые хотят коллективом встретить Новый год. Я и сам не против собраться с коллективом с фужером шампанского. Единственное пожелание – скромно. Сначала посмотрите на двор, не забывайте, какое время, и не создавайте себе проблем. За чудовищную показную роскошь я буду наказывать.
О транспортной реформе
Не надо думать, что владельцы маршрутов строят тяжелый бизнес. Он не тяжелый - они известными мне способами выигрывали маршруты, набирали людей с автобусами и брали с каждого по условной тысяче рублей в день. Нанял 400 автобусов и у тебя 400 тысяч в день – отличный бизнес. По нашим оценкам, рынок пассажирских перевозок в Уфе - семь миллиардов рублей в год и его полностью нужно переводить в официальное русло. Поэтому не все хотят принимать «Алгу».
Житель прав в этой ситуации, мы видим ещё большое количество жалоб, значит ситуацию не дожали.
Про уборку снега
У определенной части людей сложилась обида на неубранный снег. Я считаю, что претензии горожан к мэрии Уфы справедливы. Надо делать лучше. Когда чиновники делают что-то хорошее, наши люди говорят «спасибо!».
Нужно этим заниматься, доходить до каждого дворника. Это всегда так было. Но мы сейчас поняли, что Уфе надо помочь, и мы будем закупать и технику, и прочее. Уфа исправит эту ситуацию, в дальнейшем такого не будет, но удар они пропустили.
Про сокращение больниц
Сокращают управляющий аппарат – начальников, администрацию, юристов. Ни одного сокращения врача, фельдшера, медсестры у нас не было. Мы что – сумасшедшие? Наоборот, у нас их не хватает! В одном районе с флагом «спасем народ» бегала юрист больницы, понимающая, что попадет под сокращение. Вот и все.
Ненужные управленческие структуры мы будем резать, а больницы мы не закрываем, а строим. Людям надо объяснять! Наша задача - до каждого дойти и объяснить позицию.
Про финансирование «Уфы»
От футболистов не надо требовать подвигов и сверхъестественного. То, что они вообще еще держатся, пройдя очень сложный этап с недофинансированием, это уже хорошо. Мы с руководством клуба вопрос финансирования обстоятельно проговорили, и часть денег уже перегнали, до 1 февраля поступит вторая часть. Дождемся следующего сезона и, я думаю, мы увидим качественную игру.
Про поездки за рубеж
Иностранными поездками мы пробиваем дорогу для бизнеса. Две недели назад была делегация из Казахстана, и в середине января приезжает снова в расширенном составе с министром торговли и интеграции во главе делегации, им интересно здесь. Дальше будет видно - либо они у нас будут инвестировать, или мы у них, товарооборот увеличится. Это касается и Беларуси, и Казахстана. Структура экономики у наших регионов близкая – есть то, что нам нужно. В Казахстане добыча нефти, у нас производится нефтепромысловое оборудование. Сельскохозяйственная техника в Беларуси – наши механизаторы ее очень любят. Только тракторов гусеничных нужно пятьсот штук. И мы понимаем, что, если хотим что-то решить, нужно стремиться встречаться с руководителями этих стран.
Про ремонт дорог
До 2024 года мы будем очень капитально делать дороги в Уфе. Мы должны понимать, что у людей это вызывает определенный дискомфорт, и должны с этим работать, людей не обманывать по срокам и объяснять этапы работы. На следующий год закрываем на ремонт на два с лишним года старый арочный мост через Белую. Жителей Уфы ждет определенный дискомфорт, поэтому заранее приношу извинения и прошу потерпеть.
Когда я только пришел на должность главы, тоже был возмущен тем, что каждый год ремонтируют дорогу «Уфа - Аэропорт». Я ругался, топал ногами, пока мне не объяснили, что там идет огромный трафик автомобилей. Поток транспорта там таков, что мы обречены всегда через короткие промежутки времени ее ремонтировать. Либо полностью ее вскрывать и делать «пирог» заново, что займет намного больше времени. Я пока не готов ни финансово, ни научно вскрывать эту дорогу. Это миллиарды рублей и 11 километров новой дороги – представляете, какие пробки будут.
Про объединение университетов
Сейчас время больших вузов, где учатся сотни тысяч студентов. Я прекрасно понимаю переживания профессуры и студентов этих вузов. Но с каждым годом потенциал БГУ и УГАТУ по раздельности будет уменьшаться, они будут выбывать из конкурентной гонки крупных университетов и окажутся на обочине истории. Потому что это участие в федеральных проектах — и это большие деньги. Это шанс — создать большой университет и с ним «таранить» все. Я обещаю, что мы сохраним все лучшее, что было в этих вузах, идентичность, историю, традиции, диссертационные советы, лицензии, профессорско-преподавательский состав.
С ректором объединённого вуза вопрос пока не решен. Мы постараемся найти сильную мощную фигуру, которая будет и не из УГАТУ, и не из БашГУ.
Про забытые имена героев
У нас есть возможность обращаться к историкам. Многие имена на самом деле были на поверхности. Например, имя Карима Хакимова — многие знали благодаря постановке, но многие не знали его истинной роли, потому что в 1938 году он был репрессирован.
Именно с этого имени и получилось возвращение имен. Или Николай Киселев, праведник мира, который спас около 200 евреев от фашистов. О нем как-то и говорят, и не говорят. Мы хотим, чтобы эти люди были достоянием наших детей, нашей республики и истории.
Вот штурман Альбанов: выходишь из музея и хочется заняться исследованием Арктики. Мы еще будем копать и копать. У нас были башкиры-генералы в русской армии, которые совершали подвиги во время Первой мировой войны. Вы знаете, Первая мировая война была табуирована в свое время большевиками, хотя там был самый настоящий героизм. Мы этот музей откроем к 2023 году.
Про обучение на родном языке
В республике мы уже построили три башкирских полилингвальных гимназии, в Нефтекамске мы построили татарскую, мы запроектировали марийскую в Мишкино и будем строить чувашскую гимназию, пока определяемся с местом. Это будет Белебеевский, Бижбулякский или другой район. Пусть главы районов предложат мне площадку, от которой я не смогу отказаться. Очень важно, чтобы эти гимназии были востребованы. К 2024 году задача стоит около 12 полилингвальных гимназий открыть, скоро откроется в Акъяре.
Об итогах года
За этот год мне перед жителями республики не стыдно. Мы много и активно работали. Особенно «движуха» пошла во всем, что связано с наукой.
Текст: Станислав Шахов. Фото: Олег Яровиков, Валерий Шахов, ИА «Башинформ». Верстка: Валерия Любина. 29.12.2021 г.