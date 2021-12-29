Самое тяжелое – когда люди болеют и умирают. Чтобы этого не было, приходилось принимать сложные решения. Я прекрасно понимаю, что для любого маленького ресторана введение наших ограничительных мероприятий - это катастрофа.



Мы понимаем, что бьем по ним, но другого выхода не было. Мы выбирали, балансируя между желанием остановить развитие инфекции и экономикой. Государственные меры поддержки помогли бизнесу выжить. Сейчас можно сказать, что количество малых и средних предпринимателей практически не изменилось, мы базово и масштабно не потеряли предприятия. А самое главное - мы научились с коронавирусом жить!



Мы долго спорили о строительстве коронавирусных госпиталей. Когда построили Стерлитамакский госпиталь, поняли, что попали в точку. Зубовский госпиталь не справлялся и 32 больницы открывали у себя ковидные отделения за счет коек, где люди лечили другие болезни. Уйдет ковид, слава Богу, будем радоваться, города получат многопрофильную современную больницу. Но кажется, они еще долго будут принимать больных. Всего 1,5 года борьбы с коронавирусом обошлись бюджету Башкирии в 28 миллиардов рублей – лекарства, оборудование, выплаты, госпитали.



Нас немного успокаивает и делает сильнее то, что мы провакцинировали почти 2,2 млн человек. Нам нужно для коллективного иммунитета 2,45 млн. Количество ревакцинированных тоже растет. Я уже четыре раза вакцинировался, так как не хочу больше болеть, потому что знаю последствия. У меня дома мотивация - маленькие дети. Я должен быть здоровым.



Пока дополнительных ограничительных мер принимать не нужно. Но загадывать, как все пойдет, мы не будем.

