Что сказал Владимир Путин на пресс-конференции. Самое главное
В Москве прошла ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мы собрали самые интересные и важные ее фрагменты, а глава Башкирии и члены правительства прокомментировали, как обстоят дела по обсуждаемым проблемам у нас в республике.
О предстоящем юбилее Уфы
Главный для жителей Башкирии вопрос задала корреспондент БСТ Гульназ Хайбуллина. Она привлекла внимание главы государства своей табличкой с красным сердечком и спросила про софинансирование мероприятий по подготовке Уфы к 450-летию, которое все мы будем отмечать в 2024 году. Заодно она попросила провести в республике чемпионат мира по хоккею.
Уфа – замечательное место, в Поволжье одно из лучших, безусловно. Уфа всегда была одним из центров исламского мира в России и сейчас тоже остаётся таким.
Владимир Путин ответил, что определится с руководством республики о том, что является приоритетным, нужно будет перераспределить имеющиеся ресурсы, «чтобы Уфа подготовилась к юбилею красиво, достойно, так, как она этого и заслуживает».
«А если есть дополнительные, можно и о дополнительных деньгах подумать. Мы решим вместе с коллегами из республики», - сказал Владимир Путин, добавив, что обязательно попробует приехать на торжества.
По поводу чемпионата мира президент сказал, что «Салават Юлаев» – отличная команда, безусловно, самого высшего качества. Уфа в состоянии, без всякого сомнения, провести международные соревнования самого высокого уровня. Мы подумаем об этом предложении».
Радий Хабиров, глава Башкирии:
- 450-летию Уфы указом Президента страны уже придан федеральный статус, на федеральном уровне есть оргкомитет. Огромное спасибо за это Владимиру Владимировичу. Во время приезда Президента к нам в августе этого года вопрос поддержки наших проектов мы обсуждали. Президент принимает решения быстро.
Мы начинаем строить дворец борьбы к 2024 году и там уже есть федеральное софинансирование – 1,1 млрд рублей. По каждому объекту, который мы сейчас определяем в перечень, будет поддержка. Я абсолютно уверен, что с помощью Президента и Правительства России мы достойно встретим 450-летие Уфы.
Мы затягиваем к нам в Башкортостан как можно больше всевозможных мероприятий – спортивных, культурных и т.д. Насчет хоккея у нас есть ещё идеи посмотреть реконструкцию нашего старого уфимского Дворца хоккея. Когда мы это поправим, мы увереннее будем себя чувствовать в плане заявки. Раз журналист задал и Президент не отрицает эту возможность, значит, нам нужно работать дальше.
О пандемии и антипрививочниках
Наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции, оказалась более мобилизованной и готовой к шокам. Уровень спада составил 3%, что гораздо ниже, чем в других ведущих экономиках. И восстановление проходит быстрее, чем в других странах. Надеюсь, в следующем году к концу первого квартала мы достигнем коллективного иммунитета.
Новые штаммы появляются там, где есть проблемы с системой здравоохранения и уровень иммунитета низкий. Потому я и говорю о взаимном признании вакцин и распространении вакцин по всему миру.
Нужно ли вводить какие-то меры преследования невакцинированных? Я думаю, что нет. Сила действия всегда равна силе противодействия. Как только начнёшь давить, так – у нас же народ изобретательный – сразу появятся способы обойти это стремление. Нужно идти по другому пути. Нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость принятия определённых мер.
Повторные заражения возможны. Среди вакцинированных болеют 3-4%. На койках в больницах из тех, кто вакцинировался, в несколько раз меньше. Я уже говорил об этом: в советское время никто не спрашивал. Шлёп-шлёп-шлёп – всё, пошли.
Бороться надо с правонарушениями, а не с законопослушными людьми. Скажем, сертификаты о вакцинации подделывают, уже 270 с лишним уголовных дел возбуждено. Вот здесь надо бороться, да. А глобально – нужно разъяснять и убеждать.
Одно из направлений работы – постковидное восстановление. К сожалению, оно работает не так эффективно, как бы нам хотелось – миллион человек только прошли через эту систему.
Максим Забелин, заместитель премьер-министра правительства - министр здравоохранения Республики Башкортостан:
- Мы видим, что жители республики стали верить нам, медработникам. Уже завершили вакцинацию почти два миллиона совершеннолетних граждан, это почти 64% от общего числа взрослого населения. Для формирования коллективного иммунитета нам осталось сделать несколько шагов, еще есть время, чтобы мы с вами могли быть готовы к новой волне, если она будет, ко встрече с новым штаммом «Омикрон», о котором все больше и больше говорят. Нам необходимо продолжать вакцинироваться.
Среди переболевших новой коронавирусной инфекцией 1958 наших граждан прошли реабилитацию в наших медучреждениях, где они восстановили свое здоровье и вернулись к обычному образу жизни.
С середины ноября мы возобновили плановую диспансеризацию, ее прошли 35768 человек. Их них 5450 человек отправили на второй углубленный этап.
О большой стройке
Хорошие очень показатели в стройке, рекордные показатели – 90 миллионов квадратных метров. Впервые такой результат достигнут в новейшей истории России.
Егор Родин, и.о. министра строительства и архитектуры Башкирии:
- По итогам 11 месяцев в Башкирии ввели более 2,6 млн кв. метров жилья. Это на четверть больше, чем в 2020-м. По этому показателю мы занимаем шестое место в России и первое в Приволжском округе.
О безработице
Мы ставили перед собой цель вернуться к допандемийному уровню безработицы, – так он стал ниже. Допандемийный уровень у нас был 4,6 -4,7 процента, сейчас 4,3 процента. Это очень хороший показатель работы экономики в целом, хотя здесь возникают и определённые сложности и трудности, связанные с рынком труда, – с количеством людей, работающих на той же стройке, кстати говоря. Это серьёзный вопрос.
Обостряется одна из важнейших задач в сфере демографии. 146 миллионов для такой огромной территории совершенно недостаточно: у нас же рабочих рук не хватает. У нас 81 млн работоспособного населения. Нужно серьезно увеличить этот показатель.
Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии:
- В нашей республике в настоящее время безработица достигла исторического минимума – 3,8% по методологии Международной организации труда. К концу года, мы предполагаем, этот показатель достигнет где-то 4%. Всегда к концу года бывает небольшой, сезонный рост. Поэтому мы так же, как и Россия в целом, достигли допандемических значений и даже улучшили показатели. То есть значение, которое было до пандемии, мы уже улучшили.
О «новой этике»
Я придерживаюсь традиционного подхода, что женщина – это женщина, мужчина – мужчина, мама – это мама, отец – это отец. И надеюсь, что у нашего общества есть внутренняя моральная защита,
Да пусть они там делают чего хотят. Мы должны брать всё прогрессивное и самое лучшее, которое помогает развиваться, быть лидерами в технологиях, в экономике, в гуманитарных сферах. Надеюсь, что у народов России хватит внутренних глубинных иммунных систем защиты от этого, как я сказал, мракобесия. Бороться с этим нужно не прямыми указаниями, окриками и обвинениями, а поддержкой наших традиционных ценностей.
Об иноагентах и отношениях с Западом
Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу.
Мы дали понять, что дальнейшее продвижение НАТО на восток неприемлемо. Что тут непонятного? Это США на пороге нашего дома, а не мы.
Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 1990-е. И чего? Надули. Нагло обманули. Пять волн расширения НАТО, а теперь в Румынии и Польше соответствующие системы. Не мы пришли к границам США и Великобритании. К нам пришли. Вы требуете гарантий. Это вы должны дать гарантии и немедленно, а не забалтывать десятилетиями. Разве мы угрожаем кому-то?
Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри.
Про мусорную реформу
Мусорная реформа, она, несмотря на все сложности, двигается.
Одним из первых шагов было обеспечить раздельную концентрацию мусора, потом переработку и хранение неперерабатываемого мусора на современных полигонах.
Ильдар Гарифуллин, первый заместитель министра экологии Башкирии:
- Сейчас в Башкирии четыре мусоросортировочных комплекса, в плане создать еще 19. Весь мусор, а это более миллиона тонн, мы будем пропускать через них.
По планам, уже в 2022 году у нас открывается первое производство по использованию отходов полиэтилена. Кроме этого, создается крупное предприятие, которое будет заниматься сбором полиэтилена не только в республике, но и, если не хватит объема, в соседних регионах.
Про расходы на «социалку»
Бюджет 2022 года социально ориентированный - на социальные нужды запланировали четыре триллиона рублей. Это ещё без региональных расходов, которые колеблются от региона к региону, от года к году.
Лира Игтисамова, министр финансов Башкирии:
- На прошлой неделе депутаты приняли бюджет на следующий год. Общий объем расходов бюджета превышает 267 млрд рублей, 75% - здравоохранение, образование, проведение социально активной политики, развитие физической культуры и спорта и сфера культуры. Например, только на медицину мы выделяем 97 миллиардов, а на образование – порядка 62 миллиардов.
На 2022 год общий объем финансовой помощи из федерального бюджета превышает 77 млрд рублей, из них 47 миллиардов – социальная поддержка жителей.
Про снос ветхого жилья
Федеральная программа переселения из аварийного и ветхого жилья будет продолжена. Регионы хотели бы сократить своё соучастие в финансировании этой программы. Будем смотреть. Все будет зависеть от состояния региональных финансов, потому что людям, по большому счёту, все равно, откуда идут деньги.
Егор Родин, и.о. министра строительства и архитектуры Башкирии:
- Действующую программу сноса ветхого жилья мы завершим досрочно - до конца 2023 года. Осталось расселить 62 тысячи квадратных метров жилья, программы и финансирование нам уже одобрили. После 2017 года аварийным признали 200 тысяч квадратных метров жилья. Подготовку к разработке новой программы мы уже ведем.
Про Деда Мороза
Мои отношения с Дедом Морозом до сих пор строились благообразным образом, и я ему благодарен за то, что могу с вами сегодня встречаться в том качестве, в котором я нахожусь. Надеюсь, что Дед Мороз будет сопровождать каждого из нас не только подарками, но и, самое главное, осуществлением наших планов.
Текст: Станислав Шахов. Фото: www.kremlin.ru, Валерий Шахов. Олег Яровиков, ИА «Башинформ». Верстка: Валерия Любина. 24.12.2021 г.