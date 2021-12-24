- 450-летию Уфы указом Президента страны уже придан федеральный статус, на федеральном уровне есть оргкомитет. Огромное спасибо за это Владимиру Владимировичу. Во время приезда Президента к нам в августе этого года вопрос поддержки наших проектов мы обсуждали. Президент принимает решения быстро.



Мы начинаем строить дворец борьбы к 2024 году и там уже есть федеральное софинансирование – 1,1 млрд рублей. По каждому объекту, который мы сейчас определяем в перечень, будет поддержка. Я абсолютно уверен, что с помощью Президента и Правительства России мы достойно встретим 450-летие Уфы.



Мы затягиваем к нам в Башкортостан как можно больше всевозможных мероприятий – спортивных, культурных и т.д. Насчет хоккея у нас есть ещё идеи посмотреть реконструкцию нашего старого уфимского Дворца хоккея. Когда мы это поправим, мы увереннее будем себя чувствовать в плане заявки. Раз журналист задал и Президент не отрицает эту возможность, значит, нам нужно работать дальше.

