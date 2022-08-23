Закончить учебу мне так и не удалось, болезнь все больше давала о себе знать, анализы ухудшились. Появились отеки, сильная слабость – в госпитале я стал проводить по 3-6 месяцев. В итоге был комиссован.



Мириться с болезнью я тогда не собирался - лечился народными средствами, ездил на климатические здравницы в Узбекистан и Туркменистан. Думал, что диета, баня и физические нагрузки меня спасут. Надеялся на свои силы, верил, что молодой организм справится, ведь я никогда ничем не болел, активно занимался спортом, даже уколы боялся ставить.



Так продолжалось почти 7 лет. Довёл себя до такого состояния, что началась рвота, очень сильно упал гемоглобин, лицо, кожа – все позеленело, после обеда я просто не мог вставать с постели, почки уже не работали почти.



В один момент заведующая отделением нефрологии РКБ им. Куватова, где я уже был постоянным гостем, позвала меня в кабинет и предложила пересадку. «Другого шанса у тебя нет, надо попытаться», - сказала она мне.



Честно говоря, я тогда испугался, перелопатил весь интернет, начитался негативных отзывов. Потом начал больше читать медицинскую литературу, общаться с врачами, советоваться. В итоге мне назначили операцию на 20 октября 2019 в Москве в Центре Шумакова, донором должен был стать мой папа…



В это же время мне искали донора в Уфе, и он нашелся… 10 октября 2019 года в 5 утра меня вызвали в РКБ. Через несколько часов я уже лежал на операционном столе. Операцию делал Рифат Нуриахметов – молодой, талантливый и очень отзывчивый хирург. В первое время в состоянии паники я мог позвонить ему в 3-4 часа ночи.



В палате, куда меня перевели после реанимации, мне помогал папа, ни встать, ни лечь без помощи было невозможно. Повсюду были трубки - и в горле, и в животе, любое касание трубки - адская боль, плюс огромный шов. Но нужно было восстанавливаться – двигаться, заново учится ходить.



Через 2,5 недели после операции меня выписали, еще через 1,5 месяца врачи разрешили аккуратненько ходить на лыжах. Впервые за много лет я почувствовал прилив сил, эмоциональный подъем: хотелось помогать родителям по дому, ходить на работу… И вот тогда случился ковид. Для человека, у которого практически нет иммунитета, это удар ниже пояса. Нужно было максимально беречься, отложить походы в общественные месте, бассейн, минимизировать посещение больницы. Избежать коронавируса мне это не помогло, переболел, болезнь перенес относительно нормально для почечников.



