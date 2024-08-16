Жилой комплекс «Новый Свет»: где город встречается с природой
В потоке современной жизни все больше людей стремятся найти место, где можно отдохнуть от суеты и насладиться тишиной. Для тех, кто мечтает о более размеренной жизни, но не хочет отказываться от городского комфорта, крупный застройщик Татарстана Ак Барс Дом предлагает новый проект — ЖК «Новый Свет».
Где?
Татарстан, Лаишевский район, с. Столбище
30 минут на машине до Кремля
19 минут до центра Казани на электричке
Ключевые особенности проекта
Малоэтажная застройка: урбан-виллы не выше 4 этажей
Продуманная инфраструктура: магазины и кафе у дома, в планах торговый центр, 3 школы и 10 детских садов
Семейный игровой парк и велодорожки
Много зелени: карманные парки, скверы, бульвар
Закрытая территория с видеонаблюдением
Планировки: от 34 до 128 м², есть квартиры с террасами и патио
Удобные способы оплаты
Айгуль Латыпова
Исполнительный директор «Ак Барс Дом»
«В основе проекта «Новый свет» лежит мировая тенденция по строительству городов будущего по концепции «Здоровое строительство» (Urban Health) с продуманной внутренней инфраструктурой. Такой подход станет уникальным для казанской агломерации. В комплексе будет организован семейный парк с зонами барбекю и управляющая компания, готовая решить все вопросы в режиме 24 на 7. Мы считаем, что это идеальное место для молодых семей и людей «серебряного» возраста».
Жилой комплекс «Новый Свет» - это новое видение городской жизни. Здесь нет шума и суеты, свойственных мегаполису. Сомасштабность человеку - ключевая концепция «Нового Света». Урбан-виллы формируют закрытые дворы, создавая ощущение приватности и полноценной атмосферы загородной жизни. Низкая плотность застройки создает отдельное комьюнити, где соседи знают друг друга в лицо, а жизнь течет в размеренном ритме.
Переходите на зеленый
Озеленение в Новом свете — не просто декоративный элемент, а сердце проекта, воплощающее его философию. Здесь создается настоящий зеленый оазис, где каждый житель может ощутить единение с природой и найти вдохновение.
Авторы проекта, стремясь создать пространство для размеренной жизни в гармонии с природой, предусмотрели обилие деревьев, создающих естественную тень и приятную прохладу в жаркое время года. Лиственные и хвойные деревья, высокие и низкие кустарники, разнотравье и злаковые - более 100 видов насаждений, подобранных так, чтобы радовать глаз в любое время года и создавать ощущение загородной жизни.
Особое внимание уделено созданию комфортных зон для отдыха: уютные лавочки, спрятанные в тени деревьев, миниатюрные беседки, где можно уединиться с книгой, покачать малыша в коляске или поработать за ноутбуком.
Благоустройство территории спроектировано таким образом, чтобы с легкостью развивать добрососедские отношения. Дворы скрыты от посторонних глаз, сюда не заедет машина и не пройдет посторонний. Здесь тихо и спокойно: можно с комфортом отдыхать и гулять с детьми. А если захочется спортивной активности, предусмотрены воркаут-зоны и спортивные площадки, где можно проводить соревнования.
Эко-концепцию застройки продолжает и сеть велодорожек, продуманная по всей территории комплекса. Также у жителей Нового света будет свой собственный семейный игровой парк площадью 1,2 га – это почти в два раз больше футбольного поля!
Объединяющим элементом проекта станет зелёный бульвар с зонами для игр, отдыха и променада. В праздники соседей объединит пространство событийной площади. Здесь продумано все для того, чтобы внутри квартала царила атмосфера дружелюбия и уюта.
Там, где начинается семейная история
В жилом комплексе доступны четыре вида квартир: одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные, а также варианты с уютными приватными патио,где можно создать свой собственный небольшой сад или огород.
Для семей с детьми ЖК «Новый Свет» - идеальный вариант «дачи у нәнәй или эбики», куда можно привезти детей из шумного города на каникулы и выходные. Здесь ребята смогут безопасно поиграть на свежем воздухе, а бабушки и дедушки - насладиться спокойным отдыхом в окружении природы. На этажах от 4 до 8 квартир, подъезды с просторными стильными входными группами и вместительными колясочными.
В квартирах первого этажа предусмотрены патио, второго – лоты с террасами. Высота потолков — до 3,2 м. Квартиры с чистовой отделкой ускорят переезд: заехать можно сразу после покупки.
Айгуль Латыпова
Исполнительный директор «Ак Барс Дом»
«В философии проекта мы закладываем бережное отношение к семейным ценностям и здоровому образу жизни. Здесь семьи будут собираться в просторных гостиных за большим столом, ужинать в собственном патио, чаще бывать на свежем воздухе и заряжаться энергией в парке, выходить на утренние пробежки и устраивать барбекю с соседями. Здесь вы почувствуете безграничное наслаждение от пребывания дома, где легко дышится и много пространства».
Застройка всей большой территории проекта «Новый свет» займет около 6 лет, а первые строящиеся дома сдаются уже в конце 2024 года.
Айгуль Латыпова
Исполнительный директор «Ак Барс Дом»
«Несмотря на то, что старт продаж в Новом свете был объявлен только в этом году, проект пользуется большим интересом — четверть квартир в первой очереди уже нашли своих покупателей. Стоит подчеркнуть, что ценность проекта будет расти с каждым годом. Это понимаем не только мы, но также покупатели и инвесторы».
Кстати
В Лаишевском районе в 2027 году откроется туристический кластер «Лаишево». Здесь планируется построить и открыть более 30 объектов — отели, глэмпинги, набережные, рестораны, экотропы. Изюминкой станет яхтенная марина. Все эти факторы положительно влияют на перспективы развития района.
Более детальная информация о проекте «Новый свет», документы, планировки — на сайте застройщика Оставить заявку на обратный звонок или обсудить вопросы с менеджером по телефону: 8(843)-558−09−97