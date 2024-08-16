Благоустройство территории спроектировано таким образом, чтобы с легкостью развивать добрососедские отношения. Дворы скрыты от посторонних глаз, сюда не заедет машина и не пройдет посторонний. Здесь тихо и спокойно: можно с комфортом отдыхать и гулять с детьми. А если захочется спортивной активности, предусмотрены воркаут-зоны и спортивные площадки, где можно проводить соревнования.



Эко-концепцию застройки продолжает и сеть велодорожек, продуманная по всей территории комплекса. Также у жителей Нового света будет свой собственный семейный игровой парк площадью 1,2 га – это почти в два раз больше футбольного поля!



Объединяющим элементом проекта станет зелёный бульвар с зонами для игр, отдыха и променада. В праздники соседей объединит пространство событийной площади. Здесь продумано все для того, чтобы внутри квартала царила атмосфера дружелюбия и уюта.