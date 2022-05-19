- Тот майский день, когда меня принимали в пионеры, в середине 60-х годов прошлого века, запомнился на всю жизнь, хотя прошло уже более полувека. Всех учеников нашей средней школы в деревне Кужанак Зианчуринского района построили во дворе школы на торжественную линейку. Помню, с каким волнением, стараясь не запнуться, я произносил клятву пионера: «Я, Алик Шакиров, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю...».



Нынешнему поколению молодых эта клятва может показаться наивной. Но мы, тогдашние дети, произносили ее искренне и верили, что надо быть преданными Родине, как того и требует клятва, равняться на героев борьбы и труда, чтить память погибших борцов и готовиться стать защитниками Отечества, быть честными и верными товарищами, всегда смело стоящими за правду, быть лучшими в учебе, труде и спорте. Наш пионерский отряд, куда меня зачислили, носил имя Зои Космодемьянской. И, конечно же, мы знали всё о подвиге этой девушки, гордились, что отряд носит ее имя. Как и все пионеры, собирали металлолом, макулатуру, создавали Тимуровские команды, помогая пожилым сельчанам дрова наколоть, сена накосить, воды натаскать.



Однажды меня, как одного из лучших учеников школы, послали на пионерский слёт в районный центр Исянгулово, за 120 километров от нашей деревни. Там я впервые услышал, как трубят в пионерский горн. Мелодию горна я запомнил и с тех пор грезил мечтой стать горнистом. Поделился этим со своей учительницей, а она, видимо, передала директору школы. И вскоре у нас в школе появился пионерский горн. На одной из линеек мне торжественно передали его, и все годы, пока был пионером, я трубил в этот горн, чем очень гордился!

