На участке №1 в Бирске долго не было терапевта, пациентов делили между разными докторами. Наконец-то летом прошлого года на работу вышла молодой специалист Лиана Видяева.
«Я вообще планировала поступать в экономический, но в старших классах мне в душу так запала химия, что я в итоге пошла в медицинский. Сама удивилась - среди родных медиков у нас нет, я даже кукол «не лечила» в детстве, но оказалось, что это – мое! Быть врачом – это большая ответственность, но все трудности будто исчезают, когда ты видишь счастливые глаза пациента и получаешь в ответ благодарность. Многие, особенно пожилые, относятся ко мне как к родному человеку, доверяют, и это очень приятно», - говорит она газете «Победа»
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В прошлом году Лиана стала участницей программы «Земский доктор», о которой узнала еще в университете. Тогда на встречу со студентами приходили представители минздрава и медицинских учреждений, рассказывали о возможностях и вакансиях. Полученный миллион рублей она еще не потратила – планирует направить на покупку квартиры.
«У нас три молодых терапевта, которые работают первый год. Участок Лианы Сергеевны довольно сложный, контингент непростой, но она справляется. Первое время к ней на прием приходили целыми семьями, чтобы просто познакомиться. Сейчас часто говорят в ее адрес слова благодарности», - говорит заведующая поликлиникой Бирской ЦРБ Юлия Гаскарова.