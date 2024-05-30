Айгуль Гиндуллина – земский доктор, онколог-хирург. Она родилась и выросла в Бакалах, выучилась на хирурга-онколога, а после с мужем переехали в Москву – у него бизнес с большим количеством командировок. Жить в Москве с двумя маленькими детьми не так уж и просто. Родители далеко, у них свое хозяйство немаленькое, не наездишься особенно. Прожив в столице четыре года, супруги на семейном совете решили вернуться на малую родину. Айгуль пошла устраиваться в больницу по своей специальности.