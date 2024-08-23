Родился в 1994 году в селе Аскарово Абзелиловского района, учился в гимназии имени Тагира Кусимова. В марте 2014 года подписал контракт о прохождении военной службы, неоднократно выполнял специальные боевые задачи на территории Сирийской Арабской Республики.
Летом 2022 года боевой расчет зенитной ракетно-артиллерийской батареи под командованием Тамерлана Ильгамова вступил в противоракетный бой и поразили девять ракет противника, вызывая при этом огонь на себя. В зенитный комплекс, где он находился, попали две ракеты, прапорщик погиб вместе с боевыми товарищами, но благодаря их мужеству и героизму, ценой собственной жизни они не допустили гибель личного состава всего подразделения.
«Сегодня имя Тамерлана Ильгамова увековечено — в честь него названа улица в селе Аскарово, в школах, где получал образование Тамерлан, установлены мемориальные доски. По событиям того дня снят документальный фильм «Герои. Ключи от неба Тамерлана Ильгамова». Мы помним, гордимся подвигом. Вечная слава Герою!», – говорит глава администрации Абзелиловского района Ильдар Нафиков
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