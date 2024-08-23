Родился Станислав в Татарстане, но, когда ему было 13 лет, семья вернулась на малую родину - в Янаул. Здесь похоронили его родителей.



Срочную военную службу молодой человек проходил в 217-м гвардейском парашютно-десантном полку 98-й гвардейской воздушно- десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии. После чего перешел на контрактную службу в том же полку. За 20 лет прошел путь от водителя роты материального обеспечения до заместителя командира взвода.



В 2014 году принимал участие в операции по возвращению Крыма в состав России, участвовал в военной операции в Сирии.



18 сентября 2023 года гвардии сержант Станислав Большаков руководил действиями штурмовой группы по захвату опорного пункта ВСУ на территории ДНР. В ходе боя одним из первых ворвался в украинский окоп. Группа под его командованием ликвидировала две долговременные огневые точки, блиндаж, оборудованный под склад с боеприпасами, 12 человек живой силы противника, а также захватила их вооружение.



Из-за плотного артобстрела практически весь личный состав штурмовой группы получил ранения, но отказывался покидать позиции. Во время контратаки противника Большаков получил тяжелое ранение, но продолжил управлять группой, приказав основной ее части отходить назад для эвакуации раненых. Сам вместе с тремя военнослужащими остался прикрывать своих. До последней минуты своей жизни оставался верным присяге, воинскому долгу.