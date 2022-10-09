Памятник возвели по проекту народного художника России Салавата Щербакова и заслуженного архитектора Башкирии Константина Донгузова, а работали над ним несколько десятков человек – художественные эксперты, литейщики, гранитостроители, историки. Авторы проекта побывали на родине генерала в Кармаскалинском районе, где изучали архивные документы, потом погружались в историю башкирских всадников и кавалерии. Все изучалось до таких мелочей, что специально в Петербург, где располагались мастерские, вылетал артист театра Файзи Гаскарова
- показывал движения башкирских танцев для сюжетов на барельефе.