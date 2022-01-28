Первая большая самоизоляция и все, что было после, стало настоящим расцветом онлайн-бизнеса. Да, пожалуй, тоже тем самым волшебным пенделем, что сдвигает с места застоявшиеся процессы. Практически все крупные и средние торговые сети открыли свои доставки, а есть и агрегаторы, сотрудники которой привезут вам из любого магазина что хочешь. Госдума даже приняла закон, разрешающий онлайн продавать лекарства (до этого было нельзя), и каждый месяц открываются новые и новые интернет-аптеки.



Тысячи горожан оценили, как это удобно: можно не таскать тяжелые порошки да картошку - вам все принесут в квартиру. И студентам хорошо - всегда можно устроиться на подработку. Не было такого массово еще два года назад!



Интернет-кинотеатры, на которые раньше все косо смотрели, теперь вкладывают миллиарды рублей в производство собственного контента. Сколько их у вас: у меня три штуки. Все совещания даже правительство проводит онлайн. Удаленка в школах, да, мало кто ее любит, но… Многие пенсионеры научились оплачивать услуги ЖКХ онлайн - через интернет-банк. Нестабильная ситуация на рынке труда во время «коронакризиса» помогла тому, что многие всерьез занялись самообразованием: повышали квалификацию или получали онлайн новую профессию.



Такого бума технологий и цифровизации не было, пожалуй, с середины двухтысячных, когда бизнес почувствовал, что интернет это не только картинки и анекдоты, но и потенциальные деньги.



Одно вот только. Отключать звук во время совещаний в зуме - чрезмерно сложная задача, доступная пока не всем.

