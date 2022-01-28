- Последние годы все больше говорили про сердечно-сосудистые болезни, онкологию, неврологию, сахарный диабет и все меньше про инфекции. Хотя есть много научных теорий, что все заболевания как раз имеют инфекционную природу. Многие узнали, что есть национальный календарь профилактических прививок и вакцинировать нужно не только детей, но и взрослых.
Во многом из-за пандемии дополнительные деньги выделяются на решение проблем первичного медицинского звена, толчок в развитии получили лучевая диагностика, это МРТ и КТ, лабораторная диагностика. Простой пример – до пандемии всего несколько государственных лабораторий в Уфе могли делать ПЦР-диагностику. Сейчас это мощная лабораторная база из 17 государственных учреждений по всей республике. С их помощью можно выявлять не только коронавирус, но и грипп, герпес и любые другие вирусы.
И еще один важный момент – мы снова начали говорить про отечественную медицину как науку, которая в России может делать знаковые для мира «вещи», а медицинская промышленность быстро наладила выпуск новейших препаратов и вакцин.