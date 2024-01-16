Я поздравляю студентов, преподавателей, сотрудников, выпускников и партнеров УГНТУ со столь значимым юбилеем. За 75 лет вуз накопил богатый опыт научных исследований и подготовки кадров, которые внесли значимый вклад в развитие топливно-энергетического комплекса страны, способствовали укреплению её промышленного и экономического потенциала.



75 лет – серьезная и солидная цифра для вуза, она говорит о неизменно высоком качестве образования, наличии традиций, опыта, великих предшественниках, на которых хочется равняться. Во всём остальном – мы молоды и активны. Вуз постоянно развивается и совершенствуется. Впереди у нас много интересных проектов и открытий! Диплом УГНТУ всегда был знаком качества, и я уверен, что так будет и впредь.



Три года назад в вузе был основан эндаумент-фонд, который уже сейчас хоть и немного, но пополняет бюджет университета. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность всем нашим выпускникам, принявшим участие в формировании эндаумента.



Желаю всем процветания, больших творческих достижений, каталитической энергии, самого высокооктанового счастья и безграничного месторождения вдохновения! Уфимский нефтяной – международный, опорный, твой!

