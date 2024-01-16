Историческая справка
История университета тесно связана с открытием месторождений нефти в Башкирии. Нефтяным промыслам не хватало специалистов, способных решать важные производственные и сложные технические вопросы бурения скважин, освоения нефтяных и газовых месторождений и добычи нефти. Открытие нефтяного техникума в Стерлитамаке в 1932 году не решило проблему, и в 1934 году Московский нефтяной институт имени академика Губкина начал целевой прием студентов для нефтяной промышленности Башкортостана. В 1941 году он был эвакуирован в Уфу, а после его возвращения в Москву в нашем городе остался его филиал. В 1948 году на базе филиала им. академика И.М. Губкина был создан Уфимский нефтяной институт с двумя факультетами: нефтепромысловым и технологическим.