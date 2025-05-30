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Лонгриды
ТЕСТ
Угадайте башкирский стих по паре строчек
Накануне большой книжной ярмарки «Китап-Байрам» совместно с издательством «Китап» подготовили викторину на знание стихов о родном крае. Кто сколько угадал?
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Не русский я, но россиянин. Ныне
Я говорю, свободен и силен:
Я рос, как дуб зеленый на вершине,
Водою рек российских напоен.
Мустай Карим «Я россиянин»
Конечно! Это же вечная классика!
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Это, кажется, песня Шамана
Нет, он наоборот
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Это известный поэт и писатель Уринбой Рахмонов
Известный советский киргизский актёр, поэт и писатель писал другие стихи
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Пусть зеленеют горы и леса,
Пусть обретут вечный цвет,
Пусть птицы воспевают мир,
Пусть люди в песнях восхваляют его,
А враги, сбежавшие с нашей земли,
Пусть завидуют ее красоте.
Это же эпос «Урал-батыр»
Да! Самая культовая книга этого года!
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Это народная песня «Урал»
Горячо, но не оно!
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Это Кул Гали. «Сказание о Йусуфе»
Попробуйте еще
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Метнул я в небо меткую стрелу
И ласточку подранил в вышине.
К ногам моим упала, трепеща,
И жалко бедной птицы стало мне.
Это припев песни «Северные амуры»
Нет! Попробуйте еще
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Это из «Записки охотника» Сергея Аксакова
Нет, там разве в стихах?
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Это стих «Стрела» Салавата Юлаева
Бинго!
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Мы сами – башкиры. И нам
Завещано «баш» быть родам.
Топазы у нас и алмазы
Под стать и садам, и плодам.
Это Мажит Гафури «Я и мой народ»
Горячо! Но…
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Это стих «Мы» Шайхзады Бабича
Правильно!
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Это Александр Пушкин после поездки в Башкирию написал
Нет-нет, что вы.
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Лишь сделаю я шаг вперед –
как тотчас оглянусь назад:
Желая знать, куда шагнул,
к народу обращаю взгляд.
Мажит Гафури: «Я и мой народ»
Да! Правильно!
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Рами Гарипов «Про мой народ»
Почти, но нет
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Это из послания Радия Хабирова Госсобранию в 2018 году
Послания в стихах у нас еще не было…
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Мне жаль того, кто здесь ни разу не был,
Мне жаль того, кому не пел курай.
Это сказал Филипп Киркоров после концерта в Уфе
А он бы мог...
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Это цитата из большой энциклопедии «Башкортостан»
Нет, не угадали
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Это Геннадий Молодцов «Башкортостан»
Правильно!
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Я, как пчела в саду цветущем, в поле,
Как жемчуга искатель в глубине,
Тружусь, веду свой поиск, и все боле
Родной язык волнует душу мне.
Это стих «Родной язык» Рами Гарипова
Правильно!
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Это Гульназ Кутуева «Тоска по дождевому ветру»
Подумайте еще!
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Это песня «Говорю на башкирском языке» на слова Рашита Шакура
Подумайте еще!
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Очень хорошо, что вы попробовали! Теперь есть повод перечитать классику.
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