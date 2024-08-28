Лента новостей
Лонгриды
Викторина
12 необычных мест в Уфе,
о которых вы могли не знать
В Уфе десятки необычных красивых мест, а за последние пять лет появилось еще множество новых достопримечательностей. Проверьте себя – а вы хорошо знаете свой любимый город?
Поехали!
Где это так у нас в Уфе?
Новый Дворец борьбы на Российской
Да, наш уникальный спорткомплекс мирового уровня будет площадкой для соревнований, официальных мероприятий и концертов!
0%
Неужели памятник пацанам в Черниковке?
Нет, что вы. Это про благородные единоборства!
0%
Это не Уфа, это стадион «Динамо» в Минске!
А вот и нет, гораздо ближе к вам!
0%
Дальше
Проверить
Узнать результат
Кому этот памятник?
Ба, это же молодой Шаймуратов!
Конечно! Это одна из композиций мемориала на Советской площади.
0%
Известному баянисту-виртуозу Ридику Фасхитдинову.
Очень уважаемый был человек, но нет.
0%
Молодому гармонисту, который не признается, чего ему надо.
Он все-таки признался: это не ему.
0%
Дальше
Проверить
Узнать результат
Где это у нас такие домики?
Это коттеджный поселок «Средиземье» за Зинино.
Наверное, такой посёлок пользовался бы популярностью, но не в нашем климате.
0%
Это домики хоббитов в районе улицы Галле.
Да, это оригинальная композиция возле подросткового клуба «Росстань».
0%
Это не Уфа, это город Шир.
Там тоже такие есть, но не такие красивые.
0%
Дальше
Проверить
Узнать результат
Кого встречает лисичка с колобком?
Посетителей уфимского зоопарка в Зеленой роще.
Там есть и лисичка, и мишки, и даже верблюд, но ответ неправильный :)
0%
Сладкоежек на хлебозаводе «Колобок».
Давайте думать дальше.
0%
Детишек, которые пришли в обновленный Театр кукол.
Да, его полностью перестроили, и теперь там очень современно и красиво!
0%
Дальше
Проверить
Узнать результат
Где эти портреты?
Аллея мэров Уфы в парке Ленина.
Наверное, интересная была бы достопримечательность, но нет.
0%
Памятник героям Гражданской войны в парке Якутова.
Да, это прямо за Вечным огнем!
0%
Это не Уфа, это парк каменных фигур в Кушнаренково.
Это Уфа. А парк в Кушнаренково тоже красивый, обязательно посетите!
0%
Дальше
Проверить
Узнать результат
Что так красиво светится вечерами?
Это же здание нового студенческого кампуса на Заки Валиди.
Да, а скоро тут построят еще шесть башен и будет очень круто!
0%
Центральный офис крупного банка на Зорге.
Похоже немного, но нет.
0%
Не знаю, но, наверное, что-то для чиновников сделали.
Нет, это для студентов и молодых ученых!
0%
Дальше
Проверить
Узнать результат
С кем фотографируются все туристы?
Легендарный бас Фёдор Шаляпин.
Бинго! Весной в Уфе открыли музей музыки в его честь, а рядом такое место для фотосессии.
0%
Известный блогер Раис Габитов.
С ним тоже фотографируются, но на фото другой человек.
0%
Один из самых богатых купцов Уфы Василий Поносов.
Уважаемый был человек, но нет, это не он.
0%
Дальше
Проверить
Узнать результат
Где это русалка на ветвях сидит?
Это в лесу у пляжа «Солнечный». Там и леший бродит!
Нет, правильный ответ северо-западнее.
0%
Это подход к озеру Теплое в Инорсе.
Думаем еще.
0%
Это аллея сказок Пушкина на улице Пушкина.
Да, от улицы Гафури начинается и там много сказочных фигур!
0%
Дальше
Проверить
Узнать результат
Как называется этот памятник?
Как пройти на водонапорную башню?
Памятник школьному повару находится по пути к башне, но с ним не связан. А так пойдете - посмотрите и то, и это.
0%
Школьный повар.
Конечно! Это фрагмент первого в России памятника школьному повару.
0%
Все продай, купи беляш.
Холодно, очень холодно!
0%
Дальше
Проверить
Узнать результат
Где дракон ждет вкусненьких мальчиков и девочек?
За Госцирком.
Там скоро будут разве что крокодилы, львы и гориллы.
0%
В парке у Трамплина.
Именно там! Приходите, детишки!
0%
В Демском парке культуры и отдыха.
Там, кстати, прошла реконструкция и все драконы улетели. Поэтому нет.
0%
Дальше
Проверить
Узнать результат
Где это так?
Это традиционный разлив реки Шугуровки после паводка.
Нет, не угадали, но паводок в этом году всем испортил настроение, это точно.
0%
Это же наш новый гребной канал.
Да! Скоро тут будут проходить соревнования мирового уровня!
0%
Это везде так после дождя.
Не будем о грустном - праздник же на носу!
0%
Дальше
Проверить
Узнать результат
Где это у нас такое?
Это стрельбище для биатлона.
Кстати, похоже, но правильный ответ другой.
0%
Это же наш Восточный выезд.
Он! Наш крупнейший проект, связавший город с трассами М5 и М7.
0%
Это не Уфа, это въезд в закрытый город Межгорье.
Нет, там все попроще. Это самый центр Уфы.
0%
Дальше
Проверить
Узнать результат
Вам нужно больше гулять по городу, увидите много интересного!
Пройти еще раз
Вы правильно ответили почти на половину коварных вопросов. Наверное, теперь-то вы точно захотите узнать о городе побольше!
Пройти еще раз
Вот это да! Очень хороший результат! Теперь есть повод прогуляться по неизведанным местам.
Пройти еще раз
Ничего себе вы молодец! Можете проводить экскурсии по городу!
Пройти еще раз
Выдающийся результат! Только настоящие уфимцы с куничкой в душе могут пройти этот тест!
Пройти еще раз
Выдающийся результат! Только настоящие уфимцы с куничкой в душе могут пройти этот тест!
Пройти еще раз