Для начала участвовали в чемпионате города, потихоньку пошел прогресс. Особо отмечу, что в «Газпром трансгаз Уфа» подходят к вопросам комплексно. Тут тебе и просторный спортивный комплекс, и экипировка, и инвентарь. В таких условиях любому захочется заниматься. Для сравнения: если тренер в тот момент работал в обычной школе, то на него сваливалось огромное количество вопросов – от уборки в зале до ремонта душевых. Это хорошо, если было свое помещение. Многие и его не имеют. Тренируются на базе общеобразовательных школ. В спорте хочешь не хочешь, но материально-техническая база важна для стабильных тренировок, для развития, для результатов. А они не заставили себя долго ждать. Постепенно мы «доросли» до соревнований высокого уровня. В 2014 году благодаря поддержке генерального директора ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиля Гусмановича Шарипова начали участвовать в 1-ой лиге чемпионата России. Я и сам играл в команде, было тяжеловато, но команда почувствовала спортивный азарт, и хотелось большего. На второй год участия мы заняли 3-е место в чемпионате России в зоне ПФО. А в 2018 году по просьбе коллектива предприятия была создана женская команда. Она сразу одержала победу на чемпионате города, после и в республике ей не было равных, затем она стала призером на чемпионате России в зоне ПФО. Газовики – целеустремленные люди, разносторонне развитые. Многие помимо основной профессии имеют спортивные разряды, а главное, играют настоящей командой. Бьются до конца. Тренировать сплоченный коллектив – счастье для тренера. За родителями, конечно, идут дети. У нас как-то стремительно стал расти интерес к волейболу среди детей газовиков, к ним присоединялись их одноклассники, и понеслось.



В это время в стране начало массово развиваться движение ГТО, которое поддерживает Владимир Владимирович Путин. И для детей получение значка стало еще одним стимулом для занятий.



А четыре года назад мне предложили стать директором спортивной школы, при этом я продолжил в «Газпром трансгаз Уфа» курировать волейбол, строить систему развития волейбола от детской спортивной школы до предприятия. Расскажу о ней подробнее. Руководство «Газпром трансгаз Уфа» заинтересовано в воспитании здорового поколения, у которого есть увлечения, которое активно и разносторонне развивается. Таких детей они поддерживают. Здесь выстроена целая система развития молодежи «школа – вуз – предприятие». В газовики готовят с самого детства: прививают любовь к спорту, к здоровому образу жизни, разрабатывают интересные программы профориентации, а к старшим классам ребята усиленно начинают осваивать точные науки, чтобы поступить в технические вузы республики, а после иметь возможность работать в «Газпроме». Вот так и растят себе смену, сильную духом и знаниями.

