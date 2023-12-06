Здесь будет всё для вашего комфорта: холл с консьерж-зоной и лобби, видеодомофоны с Face ID***, автоматическое открывание дверей, колясочная комната с выходом во двор, благоустройство территории в европейском стиле.



На первом этаже расположен стильный бизнес-холл, где разместятся консьерж-зона, место для ожидания гостей, библиотека.



При входе в дом с улицы вы попадете сначала в промежуточное помещение. Это особенно удобно в холодное время года: курьеры или ваши гости могут ждать вас в тёплом помещении, пока вы откроете дверь.



Вход в подъезд оснащен многоступенчатой системой защиты от грязи. Благодаря этой опции в любую погоду, даже в сильный снегопад и осеннюю слякоть, холл будет чистым.



На входе в здание установлены видеодомофоны с Face ID и автоматическим открыванием дверей. Благодаря этой функции резидентам не придется искать ключи в сумке или кармане. Достаточно просто подойти к камере, и дверь автоматически откроется. Это удобно и экономит время.

