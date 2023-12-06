Уже сейчас «Уникум на Коммунистической» называют «умным бизнес-классом» благодаря реализованным в проекте решениям.
Современные смарт-технологии давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они упрощают решение повседневных задач и повышают уровень комфорта. Однако, когда эти технологии проникают в дом, это делает жизнь ещё легче и удобнее.
Один из ярких примеров таких инноваций – жилой дом «Уникум на Коммунистической»* от «Унистрой», где уже на стадии строительства предусмотрены самые современные smart-технологии**.
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Комфорт на подходе
Здесь будет всё для вашего комфорта: холл с консьерж-зоной и лобби, видеодомофоны с Face ID***, автоматическое открывание дверей, колясочная комната с выходом во двор, благоустройство территории в европейском стиле.
На первом этаже расположен стильный бизнес-холл, где разместятся консьерж-зона, место для ожидания гостей, библиотека.
При входе в дом с улицы вы попадете сначала в промежуточное помещение. Это особенно удобно в холодное время года: курьеры или ваши гости могут ждать вас в тёплом помещении, пока вы откроете дверь.
Вход в подъезд оснащен многоступенчатой системой защиты от грязи. Благодаря этой опции в любую погоду, даже в сильный снегопад и осеннюю слякоть, холл будет чистым.
На входе в здание установлены видеодомофоны с Face ID и автоматическим открыванием дверей. Благодаря этой функции резидентам не придется искать ключи в сумке или кармане. Достаточно просто подойти к камере, и дверь автоматически откроется. Это удобно и экономит время.
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Умный «Уникум»
Все квартиры в «Уникуме» укомплектованы системой «умный дом», которая позволяет автоматизировать множество функций.
Внутри каждой квартиры – двери с биометрическими замками, гостевыми доступами и видеоглазками. Это обеспечивает дополнительную безопасность, так как только авторизованные лица могут получить доступ в квартиру. Возможность видеть гостей через видеоглазок также позволяет контролировать ситуацию.
Управление розетками и освещением происходит через смартфон. Благодаря этому, резиденты могут включать и выключать свет в квартире одним касанием экрана.
Ещё одним важным достоинством smart-технологий в этом доме является возможность мониторинга коммунальных задач. Функция контроля протечки воды позволяет рано заметить возможную проблему и предотвратить серьезные последствия.
Кроме того, в каждой квартире установлена система автоматической передачи показаний ресурсов в сервисную компанию. Это позволяет жильцам экономить время и избавляет их от лишних хлопот, связанных с передачей показаний.
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На ваш выбор
Для вас большой выбор планировок: небольшие однокомнатные, двух- и трёхкомнатные квартиры, в том числе, европланировки, с гардеробными, тёплыми лоджиями и видом на строящуюся мечеть «Ар-Рахим», набережную и панораму города.
Разрабатывая планировки, авторы проекта учли разные сценарии:
1-комнатная квартира, площадью 44 м2
Квартира в «европланировке»: здесь есть кухня-гостиная, где можно собирать всей друзей, и отдельная спальня для вашего полноценного отдыха.
2-комнатная квартира, площадью 59 м2
Гостиная, кухня, спальня и два санузла — вечная классика, которую все любят и ценят за комфорт.
2-комнатная квартира, площадью 71 м2
Главная особенность этой планировки — мастер-спальня с отдельной ванной. Это особенно удобно, если у вас часто остаются гости или есть дети (или планируются в ближайшем времени).
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В квартирах – высокие потолки – 2,85 м, увеличенные окна. Квартиры будут сдаваться в качественной предчистовой отделке White Box**** с горизонтальной разводкой отопления, радиаторами с системой терморегуляции.
В два клика
«Унистрой» – один из первых девелоперов в России, кто создал мобильное приложение полного цикла. В чем его польза? Вы сможете быстро решить все возникающие вопросы по выбору и покупке квартиры без необходимости посещать офис продаж. Выбирайте нужный объект и используйте предложенные сервисы:
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Online-калькулятор
Позволит вам рассчитать ипотеку за пару минут.
Online-сделка
Покупайте квартиру, находясь в любой точке земного шара, полностью удаленно.
Вкладка «Квартиры»
Поможет сделать выбор по планировке и расположению квартиры в разрезе дома. В сервисе удобный фильтр по стоимости, количеству комнат и площади.
Online-экскурсии
Вы познакомитесь со стандартами оформления квартир от «Унистрой» и инфраструктурой жилых кварталов. Мы отправим вам видеоролики после заявки.