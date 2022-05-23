В УГНТУ идёт приём документов на новый учебный год
Преимущества учёбы в опорном вузе России
В УГНТУ идёт приём документов на новый учебный год
Преимущества учёбы в опорном вузе России
Уфимский государственный нефтяной технический университет традиционно занимает высокие строчки рейтингов вузов страны, а его выпускники – одни из самых востребованных специалистов отрасли.
Университет имеет статус регионального опорного вуза России, компаний ПАО «Газпром», ПАО «Сибур Холдинг», выступает стратегическим партнером ПАО «НК «Роснефть». В 2020 году университет победил в конкурсе и стал членом «Лиги вузов» ПАО «Газпром нефть».
В подборке – Топ-9 не самых очевидных, но открывающих широкие возможности бонусов для тех, кто планирует поступать и учиться в УГНТУ.
3466
бюджетных мест
От 133 до 276 баллов
Проходные баллы на бюджетные места
Помощь при трудоустройстве
Процент трудоустройства выпускников 90% и выше
Разные варианты поступления
По результатам ЕГЭ
Вне конкурса по итогам олимпиад
По результатам «Внутренних» экзаменов
Повышенные стипендии*
До 100 000 ₽** - Зачисленным на первый курс УГНТУ
80 000 ₽ - Принятым по итогам Всероссийской олимпиады школьников
50 000 ₽ - Принятым по итогам олимпиад из перечня Министерства образования и науки РФ
15 000 ₽ - Поступившим, сумма конкурсных баллов ЕГЭ которых составила 250 баллов и выше при условии, что один из результатов ЕГЭ более 95 баллов
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Карьерные перспективы
Молодые специалисты, окончившие УГНТУ, – одни из самых востребованных у работодателей.
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УГНТУ имеет один из самых высоких показателей трудоустройства и средней зарплаты среди выпускников России. По этому показателю вуз находится выше части профильных вузов Москвы и Санкт-Петербурга.
Олег Баулин, Ректор УГНТУ
Найти работу мечты студентам помогает Центр карьеры УГНТУ. Специалисты центра оказывают помощь молодым специалистам в трудоустройстве, их профессиональной адаптации к условиям постоянного меняющегося рынка труда.
Для этого в вузе проводятся различные мероприятия: ярмарки вакансий, Дни карьеры, презентации компаний, мастер-классы, деловые игры, Нефтегазовый кадровый форум.
Ежегодно проходит распределение выпускников, а также на базе университета проводятся собеседования, где студенты могут получить работу в крупнейших региональных, российских и зарубежных компаниях.
Широкие возможности для увлеченных наукой
Для развития молодого ученого создаются условия для апробации его результатов, участие в конференциях, устанавливаются международные научные контакты и коллаборации.
Юные инженеры-исследователи могут поступить в Евразийскую политехническую школу и учиться на инженерно-исследовательском треке. Обучаясь в инженерной школе, студент УГНТУ осваивает профессиональные навыки в соответствии с профессиональными стандартами, а также учится принимать решения в условиях неопределенности и приобретает компетенции в сфере сквозных технологий.
Университет поддерживает студентов, которые активно вовлечены в научную деятельность, и оказывает различные виды поддержки в виде повышенной государственной академической стипендии, стипендии Президента и Правительства РФ, а также различных именных стипендий.
Также у студентов, занимающихся научной деятельностью, есть возможность поучаствовать в таких конкурсах, как УМНИК и «Студенческий Стартап», которые позволяют получить финансирование для продолжения своих исследований.
Проектный формат обучения
Формат обучения в вузе предполагает не только классические лекции и практики, но и возможность студентам самим выбирать отдельные треки, в том числе, на английском языке.
Так, при выборе «Научно-исследовательского трека» ребята занимаются научными и поисковыми исследованиями уже на первом курсе. Студенты трудятся в командах, работая над общей задачей, и впоследствии могут выступить со своим проектом на таких конкурсах, как «УМНИК» и «Студенческий Стартап», и побороться за грант, который позволит им реализовать свою идею в реальной жизни.
Заказчиками и экспертами в данных проектах выступают представители бизнес-сообществ и индустриальных партнеров: руководители и сотрудники подразделений компаний «Газпром», «Роснефть», «Башнефть», «Татнефть», «Транснефть».
Развитие Soft Skills
Еще совсем недавно в высших учебных заведениях у студентов развивались прежде всего профессиональные компетенции, а так называемым гибким навыкам («Soft Skills») уделялось не так много внимания.
Однако каждый образованный человек в современном мире должен уметь вести диалог, аргументированно отстаивать свою точку зрения по тому или иному вопросу и, конечно, работать в команде.
Студент УГНТУ может освоить эти навыки, участвуя в командных состязаниях, решая технические кейсы и инженерные задачи вместе со своими друзьями, одногруппниками или в команде со студентами со всего университета.
Активная студенческая жизнь
В течение учебного года в УГНТУ проходит более 160 культурных событий различного формата: от лекций, мастер-классов и экскурсий до крупных фестивалей, концертных программ и театральных постановок.
Каждый студент, имеющий творческие интересы, может бесплатно и без каких-либо ограничений заниматься в 10-ти самодеятельных студенческих творческих коллективах УГНТУ.
В составе творческих коллективов студенты УГНТУ становятся участниками важнейших культурных и общественно-значимых мероприятий городского, республиканского, российского и международного уровней.
Погружение в культуру
Студенты Уфимского государственного нефтяного технического университета имеют возможность постоянного живого общения с профессиональными артистами. Ежегодно, в рамках проекта «Мастера искусств – в Нефтяном», организовывается 4-6 лекций-концертов симфонической, оперной, хоровой, джазовой музыки, классического балета и народной хореографии.
В рамках проекта «Уфа – культурная столица!» ежемесячно проводится 4-5 культпоходов по пригласительным билетам на лучшие спектакли, концерты, выставки и кинофильмы в республиканских учреждениях культуры.
Яркой возможностью изучения национальных культур народов мира являются такие традиционные молодёжные акции УГНТУ, как Дни национальных культур Узбекистана, Таджикистана, Анголы, Казахстана и Арабских стран, Праздник интернационального искусства «Навруз» и Празднование «Дня Африки».
В эти дни Уфимский нефтяной университет становится центром притяжения множества иностранных студентов вузов Башкортостана, своеобразной Меккой для любителей национальных культур народов мира.
Каждое лето на базе центра «СОЛУНИ» для учащихся организуется программа спортивно-оздоровительных и культурно-творческих мероприятий.
Расположенный на берегу Павловского водохранилища, «СОЛУНИ» приобрел исключительную популярность и уже давно известен за пределами УГНТУ. Здесь студенты могут успешно совместить прохождение практики с активным отдыхом. На спортивных площадках полигона проводятся спартакиады по различным видам спорта и товарищеские матчевые встречи.
Многие годы «СОЛУНИ» выступает центром притяжения активной, талантливой молодежи, генерирующей самые интересные идеи, направления работы и мероприятия на предстоящий учебный год.
Молодежный технопарк для школьников
Будущих студентов и абитуриентов УГНТУ готовит со школы. Для этого при вузе действует молодежный технопарк, специалисты которого занимаются поиском, отбором, профориентацией и подготовкой детей и молодежи к поступлению на технические специальности.
В Молодежном технопарке УГНТУ проводятся курсы для школьников по различным направлениям, таким как 3D-печать и прототипирование, инженерный дизайн (CAD) САПР, робототехника и разработка мобильных приложений, арт-инженерия, виртуальная реальность, программирование.
Воспитанники технопарка участвуют в чемпионатах Junior Skills, Инженерной олимпиаде Национальной технологической инициативы Хакатон НТИ, во Всероссийской робототехнической олимпиаде, олимпиаде по компьютерной безопасности QCTF Starter и других.
Молодежный технопарк продолжает набор на курсы по различным направлениям на новый 2022-2023 учебный год.
Записаться можно по номеру телефона: 8-996-581-69-66, либо заполнив форму
Родители знают, как непросто выбрать профессию и вуз для ребенка. Всех, кто хочет помочь детям определить свои сильные стороны и развиваться в нужном направлении, УГНТУ приглашает в центр профориентации и привлечения талантов.
Основная функция центра — обучение ребят для последующего получения профильного высшего образования. Различные курсы и программы рассчитаны на школьников с 1 по 11 класс:
партнерские программы с образовательными учреждениями
** - указана сумма ежемесячных выплат, начисляемых лицам, поступившим на первый курс УГНТУ в 2022 году по итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, при одновременном получении гранта Президента Российской Федерации для поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности и поступивших на обучение в образовательную организацию высшего образования по очной форме обучения по программе бакалавриата или программе специалитета
Узнать о направлениях подготовки и условиях поступления в УГНТУ в 2022 году на сайте приемной комиссии