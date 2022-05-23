Для развития молодого ученого создаются условия для апробации его результатов, участие в конференциях, устанавливаются международные научные контакты и коллаборации.



Юные инженеры-исследователи могут поступить в Евразийскую политехническую школу и учиться на инженерно-исследовательском треке. Обучаясь в инженерной школе, студент УГНТУ осваивает профессиональные навыки в соответствии с профессиональными стандартами, а также учится принимать решения в условиях неопределенности и приобретает компетенции в сфере сквозных технологий.



Университет поддерживает студентов, которые активно вовлечены в научную деятельность, и оказывает различные виды поддержки в виде повышенной государственной академической стипендии, стипендии Президента и Правительства РФ, а также различных именных стипендий.



Также у студентов, занимающихся научной деятельностью, есть возможность поучаствовать в таких конкурсах, как УМНИК и «Студенческий Стартап», которые позволяют получить финансирование для продолжения своих исследований.

