В дальнейшем созданный Центр банковского сопровождения будет участвовать во всех значимых проектах в ПФО.



Удобство банковского сопровождения оценили уже во многих регионах страны. Несмотря на то, что клиенты банка активно используют цифровые каналы, очень важно сохранить личное общение с менеджерами, находящимися в одном часовом поясе и знающими региональные нюансы бизнеса. Ранее такие подразделения появились в Краснодаре, Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.



По словам Олега Мельникова, открытие Центра в Уфе, таким образом, усилит поддержку инвестиционных проектов в Республике Башкортостан и Приволжском федеральном округе, а также позволит повысить качество, эффективность и скорость обслуживания корпоративных клиентов банка.

