К тому же, особая экономическая зона «Алга», расположенная в Стерлитамакском и Ишимбайском районах Башкирии, признана самой динамично развивающейся в России и вошла в Топ-10 по привлекательности для инвесторов. В прогноз на 2024–2026 годы заложено привлечение инвестиций с учетом планируемого расширения ОЭЗ «Алга». Сейчас здесь зарегистрировано 20 резидентов с заявленным объемом инвестиций более 61 млрд рублей.
Рост инвестиций в основной капитал Башкортостана на 2023 год оценивается на уровне 107%, сообщил
на заседании Госсобрания — Курултая первый вице-премьер правительства — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов.