сервис, который в прошлом году запустила экосистема МТС. На сайте и в мобильном приложении можно найти и забронировать десятки тысяч отелей по России и за рубежом, в том числе в наиболее популярных у путешественников странах – Турции, ОАЭ, Армении, Грузии, Казахстане, Узбекистане и других. На все бронирования действует гарантия заселения, а оплачивать можно картой любого российского банка.



В преддверии сезона отпусков сервис запустил специальное предложение, которое позволит абонентам МТС прилично сэкономить на связи за границей. Забронируйте отель за рубежом с помощью МТС Travel, получите бесплатный роуминг во время путешествия и пользуйтесь мобильным интернетом, принимайте входящие вызовы и звоните, расходуя свои стандартные пакеты услуг, как будто не покидали Россию. Скидка на роуминг будет действовать весь срок пребывания в отеле.

