Туристы из Башкортостана продолжают путешествовать по стране и миру. В прошлом году пассажиропоток международного аэропорта «Уфа»
составил более 4 млн человек, а чаще всего жители республики летали в Анталью, Стамбул, Дубай, Ош и Ташкент.
Не стала препятствием для зарубежных поездок и приостановка работы в России популярных сервисов бронирования жилья для отпуска, таких как Booking.com и Airbnb. После их ухода вырос спрос на отечественные онлайн-площадки, а их ряды пополнились новыми интересными проектами.
Какие сервисы используют сегодня туристы для путешествий? Сделали подборку новых российских сайтов и приложений, где можно забронировать отели и жильё, билеты и экскурсии.