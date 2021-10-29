Белебей выиграл грант на создание нового общественного пространства одним из первых в республике. Благодаря этому на берегу городского пруда появились обновленный пляж с деревянными ступенями-сиденьями, павильоны для продажи стритфуда и симпатичный «Бублик-спейс» (в нем со временем откроют коворкинг, творческие студии и кафе).



Парк оценили не только жители Белебея, но и ближайших населенных пунктов. По хештегу #поющиеродники все больше постов с подписями «Любимое место отдыха», «Крутое место: погуляли, поели стейков, посмотрели на фонтаны» и даже «Умчаться бы на этот пляж под музыку «Вояж-вояж»». Судя по данным аналитиков МегаФона, за месяц абоненты оператора используют здесь порядка 50 терабайт интернет-трафика (в 4 раза больше, чем до благоустройства парковой зоны). Суммарно этот объем равен 15 миллионам селфи. Благо качество интернета позволяет: скачивать данные здесь можно со скоростью до 83 Мбит/с.



В Гугле оценка парка «Поющие родники» сейчас составляет 4,8, а вот в Яндексе – только 4,2, и комментарии местных жителей проясняют ситуацию. «Отличная парковая архитектура: красивые павильоны, скамейки и пляжные лежаки. Интересный веревочный парк. Сделано очень круто. Не хватает наполнения. Нет хорошего кофе или национальных напитков, слишком громкая музыка низкого качества. Это уже зависит от культуры арендаторов и посетителей. Надеюсь, белебеевцы сохранят это прекрасное место и смогут развить», – делится Сергей Савва.

