директор МегаФона в Башкортостане
«Стабильный и быстрый интернет стал обязательным элементом гостеприимства. Приезжая за впечатлениями, все рассчитывают пользоваться картографическими сервисами, выходить в соцсети, отправлять фото и видео близким.
МегаФон развивает сеть так, чтобы в точках притяжения людей качество связи соответствовало ожиданиям наших абонентов. Во всех новых общественных пространствах республики сейчас комфортные скорости скачивания. Разумеется, мы проследим за качеством мобильного интернета и в планирующихся к открытию локациях.
Места отдыха жителей Башкортостана всегда в зоне нашего внимания. Например, в этом году мы модернизировали базовые станции на Павловке, в Кандрах, Новоабзаково и Инзере. Если говорить о новых локациях в городах, то здесь мы идем двумя путями – расширяем возможности существующей сети, когда растут потребности жителей тех или иных районов, и развиваем связь в строящихся частях города».