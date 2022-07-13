Район;Место пляжа;GPS-Координаты
Абзелиловский район; Оз. Сабакты; 53.6114458649, 58.6692708506
; оз. Северное Улянды; 53.6448657626, 58.802034231
; оз. Банное, деревня Зеленая поляна; 53.5941419083, 58.6055159389
; оз. Банное, п. Якты-Куль; 53.5703449583, 58.6247719756
; оз. Банное, деревня Зеленая поляна, «Юбилейный»; 53.5977470097, 58.6157329377
; оз. Банное, Кусимовский рудник; 53.6037233829, 58.6403261898
; р. Идяш село Аскарово,; 53.3353140002, 58.526166
Альшеевский район; пляж на Слаковском водохранилище; 53.9761913435, 54.6857848326
; Пляжи на Воздвиженском водохранилище; 53.8645085127, 54.5361215115
Архангельский район; «Абзановский водопад» на реке Инзер; 54.4651183379, 56.6405369219
Аскинский район; Пляж «Яшлек» на оз. Мальчишечье; 56.0906190002, 56.5609049999
Аургазинский район; пруд в д. Балыклыкуль; 53.9512980001, 55.8204250003
Баймакский район; Пляж ДОЦ «Орленок» д. Исяново на озере Талкас; 52.8200025277, 58.2533317094
; Пляж на озере Графское; 52.6639027067, 58.3069259835
Бакалинский район; Пляж в селе Ахманово, Идяшкинское водохранилище; 55.1471931095, 53.7339179238
Балтачевский район; пруд р. Маты д. Янтимирово; 55.9664130903, 56.1257239561
; пруд на реке Кумьязы; 56.0063549263, 56.0293385036
Белебеевский район; г. Белебей, городской пруд парка «Поющие родники»; 54.1145499999, 54.098973
Белорецкий район; с. Ассы, пруд р. Юрмаш; 54.3723800002, 57.550772
; г. Белорецк, р. Белая; 53.9825169998, 58.4191369998
; территория ГЛЦ «Абзаково», пруд реки М. Кизил; 53.7965019103, 58.6298949985
Бижбулякский район; пруд около с. Седякбаш; 53.6948548126, 54.1282141632
Бирский район; пляж у озера Шамсутдин, Кусекеевский сельсовет; 55.4209699998, 55.4922219998
; пруд санатория «Толпар»; 55.2516214817, 55.5225731905
Благовещенский район; Благовещенск, р. Белая, правая сторона дамбы Большого Острова; 55.0220557038, 55.9745825632
Буздякский район; пруд у деревни Таллыкуль; 54.3994719998, 54.398417
Бураевский район; с. Вострецово, р. Белая; 55.6167245752, 55.1644134665
Бурзянский район; с. Старосубхангулово, местность Кузембет, река Белая; 53.1247309967, 57.4383987461
Бурзянский район; пляж оздоровительного лагеря «Агидель» на р. Белая; 53.0875052023, 57.4205089589
; оз. Апаиш; 55.8913742953, 53.9256985387
Кумертау; Городской пруд Кумертау; 52.7449861382, 55.8132601733
Нефтекамск; с. Энергетик, Кармановское водохранилище; 56.2521633232, 54.5307403442
Октябрьский; Октябрьский, оз. Ик-Куль; 54.4816501286, 53.4450432849
Салават; Пляж в районе подвесного моста Салавата; 53.3578369775, 55.9677255816
Сибай; городской пляж, р. Худолаз; 52.7347553697, 58.7329648268
; детский лагерь «Шифа», р. Худолаз; 52.7471834808, 58.7318428975
Стерлитамак; городской пляж, р. Худолаз, Ашкадар; 53.6409124368, 55.9939236146
Уфа; стадион «Водник», Затон, р.Белая; 54.7819289809, 55.8756482245
; «Песчаный» мкр. Инорс, Уфа; 54.767269231, 56.1338382333
; «Райский берег» Инорс, озеро «Теплое»; 54.7851067916, 56.1031073489
; «Гольфстрим» озеро «Теплое»; 54.7808614083, 56.1078337916
; Дема, оз. Карьерное; 54.7109590155, 55.8697414719
; «Солнечный» Кооперативная поляна, р.Белая; 54.7079531211, 55.9567471906
; Сипайлово, «Сипайловское сочи», р.Уфа; 54.7629024966, 56.0775412061
; Сипайлово, «Берег Солнца», р.Уфа; 54.7592058041, 56.0600375732
; «Ак Яр», Затон, р. Белая; 54.7567798467, 55.9046505554
; «Ак-Яр Нижегородка», Нижегородка, р. Белая; 54.7219379931, 55.9017980154
; Сипайлово, «Кашкадан»; 54.775444, 56.058907
Давлекановский район; Давлеканово, оз. Казансуба; 54.1887209998, 55.0114509998
; д. Купоярово, оз. Асылыкуль; 54.3075798088, 54.6126941614
; Давлеканово, р. Дёма; 54.2111964768, 55.0359945679
; «Друг природы», оз. Аслыкуль; 54.296006832, 54.5937125708
Дуванский район; с. Месягутово, р. Ай; 55.527417724, 58.2517573714
Дюртюлинский район; с.Иванаево, оз. «Котлован»; 55.5201667186, 54.8547654762
; Дюртюли, левый берег реки Белой; 55.4741300334, 54.9074066127
Ермекеевский район; Пляж с. Тарказы на р. Тигерман-Чишма; 53.8472029998, 53.6561880003
Зианчуринский район; с. Исянгулово, пляж «Гуделка» на р. Большой Ик; 52.1884412505, 56.5583669925
Зилаирский район; пляж на реке Сакмара; 52.3449540002, 57.8644089997
; с. Матраево, Бузавлыкское водохранилище; 52.2549870017, 58.038570444
Иглинский район; д. Ягодная, оз. Ягодное; 54.8052322502, 56.4330712639
; ; 54.9044474957, 56.690792264
Илишевский район; с. Рсаево, пляж на оз. Алма; 55.3694579998, 54.389059
Ишимбай; городской пляж, набережная реки Белой; 53.4465480835, 56.0159940381
; Тайрукский парк культуры и отдыха; 53.4610383555, 56.046104934
Калтасинский район; д. Амзибаш, р.Амзя; 56.0638620857, 54.6302588214
; д. Василово, река Быстрый Танып; 55.8530881514, 55.0083545061
; пруд с. Кутерем; 55.9935779999, 54.5357659996
; пруд д. Красный Холм; 56.0061739998, 55.0370340004
Караидельский район; д. Чемаево, ФОК «Звёздный», Павловское вдхр; 55.5563511384, 56.6750502544
; д. Уразбахты, р. Уфа; 55.9089340002, 57.0328860001
; с. Караидель, р. Уфа; 55.8293971351, 56.9219754838
Кармаскалинский район; с. Кармаскалы, пруд р. Чатра; 54.370193642, 56.1505557253
; с. Прибельский, р. Белая; 54.3717997082, 56.4668810036
Кигинский район; д. Старомухаметово, р.Ай; 55.2768930001, 58.474439
Кугарчинский район; с. Мраково, р. Большой Ик; 52.7080679341, 56.6268776256
Кушнаренковский район; д. Ильмурзино, оз. «Карьерное», пляж №1; 54.9679890001, 55.8149529999
; д. Ильмурзино, оз. «Карьерное», пляж №2; 54.9703723689, 55.8209530821
Мелеузовский район; Мелеуз; 52.9561465391, 55.9584179411
; Национальный парк «Башкирия», Нугушское водохранилище; 53.0873040525, 56.4966514281
Мечетлинский район; с. Большеустекинское, река Ай; 55.9499320002, 58.2424429999
Миякинский район; с. Киргиз-Мияки, р Булат; 53.6386269998, 54.7678320001
Нуримановский район; с. Нимислярово, оз. Оло-куль; 55.0644960002, 56.5731729998
; Павловское вдхр, зона отдыха «Бирючево поле»; 55.4099630002, 56.5600060001
; Павловское вдхр, база отдыха "Солуни"; 55.4487655808, 56.5124724778
; Павловское вдхр, база отдыха "Альтор"; 55.4550376254, 56.5133086243
; Павловское вдхр, СОЛ "Авиатор"; 55.4110396939, 56.5656309172
; с. Нимислярово, оз. Упканкуль; 55.0675620658, 56.523299783
; Павловское вдхр, "Бухта кила"; 55.4480595593, 56.5123694186
; Павловское вдхр, "Башкирская Рица"; 55.4467486905, 56.5118787579
; Павловское вдхр, "Энергетик"; 55.4543087268, 56.5117225723
; д. Староисаево, "Тихий берег"; 55.088493, 56.753794
; д. Баш-Шиды, р. Салдыбаш; 55.1609428116, 56.6885524344
Салаватский район; д. Калмакларово, р. Юрюзань; 55.15854, 58.1838090001
Татышлинский район; д. Ивановка, р. Быстрый Танып; 56.2477749999, 56.1588289998
; с. Кальтяево, пруд Вязовка; 56.2634975461, 56.0234897425
; село Вязовка, пруд Вязовка; 56.2632112321, 56.0228808599
Туймазинский район; оз. Кандры-Куль, пляж №7; 54.5144023502, 54.0412768854
; оз. Кандры-Куль, пляж №8; 54.5047731055, 54.0280479307
; оз. Кандры-Куль, пляж №9; 54.5126245002, 54.0836819159
; оз. Кандры-Куль, ДОЛ им. А.П. Гайдара; 54.4871200183, 54.0878691224
; оз. Кандры-Куль, ДООЛ «Кандры-Куль»; 54.4911518346, 54.0294931538
; д. Канды-Кутуй, оз. Кандры-Куль; 54.5125175731, 54.092679493
Уфимский район; д. Суровка, оз. Ольховое; 54.8176014636, 55.9109718545
; с. Михайловка, пляж «Лукоморье»; 54.831397948, 55.8582319313
Учалинский район; с. Учалы, оз. Ургун; 54.3808328738, 59.4236969713
; пруд с. Буйда; 54.2346935365, 59.4828654229
; оз. Калкан; 54.4334089999, 59.3598029996
Хайбуллинский район; с. Большеабишево р. Сакмара; 51.7780975768, 57.4807495534
Чекмагушевский район; пруд на р. Чекмагуш; 55.1307200676, 54.6269170382
Чишминский район; р. Калмашка; 54.60397206, 55.4267814992
; оз. Лебяжье; 54.5116864869, 55.3862045547
; р. Уза; 54.6914864646, 55.3373219353
Шаранский район; пруд с. Новоюзеево; 54.9661049998, 53.7468880002
; Шаранское водохранилище; 54.7803210001, 54.0099369998
Янаульский район; д. Татарская Урада на реке Буй; 56.3144119999, 54.9219750004
; На Кармановском водохранилище; 56.2564224348, 54.6430531343