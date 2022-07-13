Большинство детей тонет на глазах у родителей, не понимающих, что происходит



В кино тонущие ведут себя очень активно — громко кричат «спасите-помогите» и изо всех сил бьют руками по воде. Ну а как иначе зритель поймет, что происходит? В реальной жизни тонущие выглядят совсем не так и никакого драматизма в ситуации нет. Человек может тонуть, а мирно плавающие в паре метров люди даже не поймут, что происходит.



На самом деле тонущий человек крайне редко может позвать на помощь или привлечь к себе внимание, размахивая руками, потому что его настигает состояние, известное как «инстинктивная реакция утопающего». Это чистая физиология – человек в первую очередь дышит, а во вторую говорит. Для того чтобы позвать на помощь, нужно восстановить дыхание, но люди не могут это сделать, потому что все силы уходят на то, чтобы оттолкнуться от воды. Чем сильнее они пытаются выпрыгнуть из воды, тем глубже уходят под воду. Он молчит, пытаясь выкарабкаться. Если не помочь в течение максимум минуты, человек уйдет под воду окончательно.

