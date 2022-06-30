Сейчас, чтобы сменить управляющую компанию, навсегда заварить мусоропровод, принять участие в программе «Башкирские дворики» или решить другой общедомовой вопрос, нужно провести собрание собственников. Для большинства домов это до сих пор сложно - нужно официально всех уведомлять за 10 дней, вести протокол, распечатывать бланки и собирать подписи собственников 50%+1 кв. м.





Теперь законодательство позволяет проводить собрания, имеющие юридическую силу, проводить онлайн. Перейдите во вкладку «Голосование по дому» и проголосуйте по всем вопросам повестки. После окончания голосования вы сможете там же посмотреть итоговый протокол и результаты.





Что значит «имеющую юридическую силу»? Технически можно сделать голосование и в какой-нибудь социальной сети, например в закрытой группе во «ВКонтакте», где сидят только собственники, но итоги такого голосования не считаются, так как, во-первых, должно быть подтверждение, что каждый голосующий - действительно собственник, а во-вторых, учитываться метраж квартиры. Дело в том, что в «коммунальных» голосованиях счет идет не по квартирам и не количеству собственников, а по квадратным метрам. Если квартира 40 кв. м и у нее один собственник, то у него как бы 40 голосов, а у каждого из четырех хозяев стометровой квартиры только по 25 голосов.

