Вместо многочисленных сайтов с разрозненной информацией государство сделало один полноценный ресурс, на котором есть вся информация об отрасли. Официально он называется Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства, сокращенно ГИС ЖКХ
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Это не энциклопедия и не справочник, информационная система - большой сервис, с которым работают все участники. Туда ежедневно выгружают информацию и поставщики воды, тепла, электричества, и операторы капитального ремонта, и управляющие компании. Какая-то часть данных закрыта, это документы, что называется, для внутреннего пользования, другая - есть в публичном доступе и ознакомиться со статистикой и оперативной информацией могут все желающие.
В системе уже зарегистрировались более 140 тысяч жителей республики, а по стране - более пяти миллионов человек.