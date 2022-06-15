Уфимские летчики получили орден Мужества спустя 25 лет
Президент страны Владимир Путин подписал Указ о награждении уфимских летчиков, ветеранов авиации Владимира Былды (посмертно), Салавата Хабирова, Константина Бузанова и Петра Филиповаорденом Мужества.Удивительная история! Наши пилоты спасли жизни пассажиров, успешно посадив самолет с горящим двигателем, но об их подвиге мало кто знал. И лишь теперь, спустя 25 лет, при активном участии главы Башкирии Радия Хабирова, заслуги башкирского экипажа отметили высокой наградой.
Как только взлетели, раздался хлопок
Эта невероятная история произошла 23 августа 1996 года. Самолет Ту-134, принадлежавший тогда авиакомпании «Башкирские авиалинии (БАЛ)», вылетал из Анапы в Уфу. Экипаж прошел предполетный досмотр, бортпроводники проверили салон, пассажиры, всего их было около 60 человек, не спеша рассаживались по местам, – все спокойно и вполне обыденно.
Вылетающих провожало яркое южное солнце. Еще накануне в Анапе бушевал шторм. На берег вместе с грудой водорослей выбросило мелкие ракушки, рачков. Вся эта живность, по сути, и послужила первопричиной аварии: полакомиться на берег после шторма слетелись сотни бакланов.
- Орнитологическая обстановка в Анапе всегда была напряженной, - рассказывает штурман Салават Хабиров. – Взлетная полоса идет к морю, а птиц там много. «Кричалок» - отпугивателей для пернатых - тогда еще не было. И вот, когда оторвались от земли, услышали хлопок, самолет резко повело в сторону.
Ветераны авиации Пётр Филипов, Константин Бузанов и Салават Хабиров.
Никаких эмоций и паники
Как выяснили специалисты, расследовавшие инцидент, в тот день Ту-134 столкнулся со стаей бакланов. Одна птица ударилась о шасси, другую отбросило, а третья угодила в левый двигатель. Удар был такой силы, что титановые лопатки турбины погнулись и раскрошились, вместо двигателя осталась пустая «бочка». Горящие части упали в сухую траву, от чего загорелось летное поле. За считанные секунды скорость самолета упала с 300 до 260 километров в час.
- Отказ двигателей отрабатывается на тренажерах, но учения и реальность – большая разница, - говорит Константин Бузанов, второй пилот. – Там ты готов, ждешь подвоха, а тут – прекрасная погода, все отлично и… бах!
Кукурузного поля у наших летчиков не было – внизу только море. Малейшая ошибка, потеря контроля и самолет рухнет в воду, долго продержаться на поверхности такая махина не сможет - сразу пойдет ко дну. Нарезать круги в районе аэропорта, вырабатывая топливо, не было технической возможности – Ту-134 не рассчитан на полет с одним двигателем, да и высока вероятность очередной встречи с бакланами. Понимая, что второй двигатель работает исправно, командир принял решение перевести борт в горизонтальный полет, развернуться и совершить аварийную посадку.
Самолёты авиакомпании «Башкирские авиалинии».
- Когда самолет дернулся и повернул назад, мы поняли, что что-то происходит, кинулись проверять, все ли пассажиры пристегнуты, - рассказывает бортпроводница Зиля Габидуллина. – Бригадир попыталась выяснить обстановку, постучалась в кабину пилотов, но ее попросили не мешать. Все происходило очень быстро.
- В той ситуации не было времени испугаться, была четкая отработка: перекрыли топливо, перевели самолет в «горизонт». Никаких эмоций, - вспоминает те напряженные минуты Салават Хабиров.
- Полет продолжался всего 18 минут, но для нас они показались вечностью, - делится бортмеханик Петр Филипов.
Самолет посадили с ювелирной точностью. Пассажиры начали возмущаться: «Зачем развернули? Нас дома ждут!». Никто из них даже не догадался, что пережил второе рождение.
- После того как пассажиры сошли на землю, в салон поднялся техник аэродромной службы, - вспоминает Зиля Габидуллина. - «Девчонки, вы в рубашках родились! - сказал он нам. – За вами все поле горит».
Штурман Салават Хабиров.
«Мы выполняли свою работу»
Летное поле было в дыму, работали пожарные. Несмотря на пережитое, капитан Былда нашел в себе силы пошутить: «Что вы нам тут дымовую завесу устроили?».
- Владимир был очень волевым человеком, прямым и бескомпромиссным. Ни он, ни другие члены экипажа не выдавали себя за героев, мы, прежде всего, исполняли свою работу, - говорит Салават Хабиров. – Все мысли «а что, если бы…» начали крутиться в голове гораздо позднее. Пока же, спустившись с трапа, я первым делом потрогал землю ладонями: «Вот она моя родная!».
Пассажирам о возникших проблемах экипаж не докладывал, в полете было не до того. Что касается работников аэропорта, то задержку рейса они объяснили лаконично: по техническим причинам. Потом еще пришлось объясняться за расплавленные сумки и пакеты в багажном отделении, успокаивать недовольных, которые возмущались, что за размещение в гостинице нужно платить из своего кармана. Так что до пилотов пассажирам не было большого дела. Руководство авиакомпании тоже поспешило скорее замять ситуацию и особо не распространялось на этот счет. «Молодцы! Жертв и пострадавших нет – отлично!». За проявленное мужество, сохранение жизни людей и техники членов экипажа отметили благодарностью, о чем есть запись в трудовой книжке, и премией в районе 100 рублей. Вот так подвиг и высочайший профессионализм башкирских пилотов остался незамеченным и был забыт на 25 лет.
После закрытия «Башкирских авиалиний» наши герои работали в московских авиакомпаниях. В начале 2000-х годов Владимир Былда скончался, его похоронили в Курске. Салават Хабиров, Константин Бузанов и Петр Филипов вышли на пенсию, живут в Уфе.
Командир воздушного судна Владимир Былда.
Своих не бросаем и не забываем
О том, что Башкирия помнит и чтит своих героев, глава республики Радий Хабиров заявлял не раз. Именно он приложил все усилия, чтобы легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерал-майору Минигали Шаймуратову было посмертно присвоено звание Героя России. Это был прецедент, таких наград для своих земляков - героев Великой Отечественной войны - не добивался никто. Благодаря поддержке Радия Хабирова в Уфе открылся музей полярников имени Валериана Альбанова - уроженца Уфы, знаменитого исследователя Арктики. Радий Хабиров стал инициатором создания музея «забытых имен», где будут собраны материалы о выдающихся личностях, рожденных и работавших в Башкирии. «Мы хотим, чтобы эти люди были достоянием наших детей, нашей республики и истории», - говорит Радий Хабиров.
Текст: Эльвира Ибрагимова. Верстка: Валерия Любина. Фото: из личного архива Салавата Хабирова, пресс-служба аэропорта Уфа. 15.06.2022 г.