Летное поле было в дыму, работали пожарные. Несмотря на пережитое, капитан Былда нашел в себе силы пошутить: «Что вы нам тут дымовую завесу устроили?».



- Владимир был очень волевым человеком, прямым и бескомпромиссным. Ни он, ни другие члены экипажа не выдавали себя за героев, мы, прежде всего, исполняли свою работу, - говорит Салават Хабиров. – Все мысли «а что, если бы…» начали крутиться в голове гораздо позднее. Пока же, спустившись с трапа, я первым делом потрогал землю ладонями: «Вот она моя родная!».



Пассажирам о возникших проблемах экипаж не докладывал, в полете было не до того. Что касается работников аэропорта, то задержку рейса они объяснили лаконично: по техническим причинам. Потом еще пришлось объясняться за расплавленные сумки и пакеты в багажном отделении, успокаивать недовольных, которые возмущались, что за размещение в гостинице нужно платить из своего кармана. Так что до пилотов пассажирам не было большого дела. Руководство авиакомпании тоже поспешило скорее замять ситуацию и особо не распространялось на этот счет. «Молодцы! Жертв и пострадавших нет – отлично!». За проявленное мужество, сохранение жизни людей и техники членов экипажа отметили благодарностью, о чем есть запись в трудовой книжке, и премией в районе 100 рублей. Вот так подвиг и высочайший профессионализм башкирских пилотов остался незамеченным и был забыт на 25 лет.



После закрытия «Башкирских авиалиний» наши герои работали в московских авиакомпаниях. В начале 2000-х годов Владимир Былда скончался, его похоронили в Курске. Салават Хабиров, Константин Бузанов и Петр Филипов вышли на пенсию, живут в Уфе.

