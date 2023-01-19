Юбилей столицы — это очень хорошее время, чтобы привести город в порядок, почистить его, вылечить как можно больше «хронических болячек», которые копились десятилетиями. Это и решение старых проблем с благоустройством – например, еще пару лет назад по улицам Пугачёва и Дагестанской нельзя было ездить, а сейчас там красиво или идет ремонт. В городе есть еще такие места, куда страшно заходить, и это надо лечить. Это решение вопросов с уборкой снега, теплом и водоснабжением, транспорта.



Комфортным город должен быть для всех, в том числе жителей поселков-спутников. И те, кто живет в Кировском районе, и кто в Елкибаево, это все уфимцы, им также нужны дороги, детские сады, школы, культурные заведения. Может быть, даже стоит принять программу развития спутников, но с деньгами, датами и ответственными.



Общая задача – сделать Уфу одним из самых комфортных городов для проживания. Чтобы уфимцы убрали лишнюю скромность и научились гордиться своим городом, а вся республика гордилась тем, что у нее есть такая столица. 450-летие должны почувствовать и уфимцы, и жители республики. Это праздник в первую очередь для каждого жителя Башкортостана.

