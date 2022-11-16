Каждый приехавший учиться в БашГАУ из другого города, села и даже страны, может быть уверен, что ему гарантировано уютное, комфортабельное жилье. Общежитие - второй дом студента, в университете их 8 и условия здесь не хуже домашних. Родители могут не беспокоиться – местами обеспечены 100% желающих, причем в строгом соответствии с нормативами (минимум 6 кв. м на человека) за символическую плату (в 2022-2023 учебном году это в среднем 5000 рублей в год). В уютных комнатах живут по 2-3 человека. Здесь есть все необходимое для отдыха и учебы: постоянный доступ в интернет, кабельное телевидение. Оборудованы места для занятий учебой и спортом, душевые, комнаты для стирки со стиральными машинами. Университетские общежития неоднократно побеждали в конкурсе «Лучшее студенческое общежитие вузов Республики Башкортостан».



Особое внимание уделяется студентам с ограниченными возможностями здоровья, для которых организовано комплексное сопровождение в ходе учебного процесса и проживания в общежитии. Оно включает контроль посещаемости занятий, помощь в организации самостоятельной работы, индивидуальные консультации. В общежитиях оборудованы специальные аудитории, где могут заниматься маломобильные студенты, ребята с нарушениями слуха и зрения. Здесь имеются технические средства и программы, позволяющие заниматься в комфортных условиях.



Удобно, что все общежития - в шаговой доступности от учебных корпусов – не надо тратиться на транспорт и стоять в пробках, опаздывать на занятия.

