В ведущем аграрном вузе страны каждый может раскрыть творческий потенциал, лидерские качества и даже стать звездой
Раскрываем потенциал каждого
Студенческие годы – одна из самых ярких страниц в жизни каждого, кто уже получил образование или продолжает учиться в Башкирском государственном аграрном университете. Причина не только в востребованных специальностях, высококлассных педагогах, насыщенных лекциях и практических занятиях. В университете созданы оптимальные условия для того, чтобы жизнь ребят и девушек за пределами аудиторий, во внеучебное время, была насыщена интересными событиями, мероприятиями, чтобы каждый мог погрузиться в увлекательный мир творчества, развить лидерские качества, проявить себя в общественной жизни и спорте. Здесь можно выбрать любое занятие по душе: играть в КВН, заниматься танцами, защищать честь вуза, участвуя в спортивных, киберспортивных или научных мероприятиях. Более того, активных студентов ждут именные и спонсорские стипендии.
БашГАУ – именно тот вуз, где можно учиться отлично и развиваться гармонично!
Илдар Габитов
ректор Башкирского государственного аграрного университета
Башкирский государственный аграрный университет – один из крупнейших аграрных вузов страны, в котором учатся более 8 тысяч студентов из России и 16 стран мира. Он известен не только как мощный научно-образовательный центр, где ведется обучение по 45 направлениям подготовки, реализуются научные исследования по широкому спектру актуальных тем. Задача современного вуза - не только дать востребованные знания, но и дать возможность каждому студенту стать гармонично развитой личностью. Для этого в БашГАУ созданы все условия – наша молодежь активно участвует в культурной жизни республики, студенты заявляют о себе громкими спортивными победами, участвуют в волонтерском движении, генерируют идеи и реализуют собственные проекты. Вуз во всем содействует им, мы помогаем раскрыть потенциал каждого. Доказательство тому – достижения более 70 тысяч наших выпускников, успешно работающих в различных сферах экономики.
Рузиль Ягафаров
проректор БашГАУ по воспитательной работе и молодежной политике
Молодёжная политика, проводимая в Башкирском государственном аграрном университете, позволяет всесторонне развиваться каждому студенту нашего вуза в творчестве, науке, спорте. Мы понимаем, что молодежи небезразлично все, что происходит вокруг, и даем каждому возможность для реализации самых смелых идей, создаем для ребят условия, в которых они будут добиваться новых высот, развивать университет и всю нашу страну. В университете регулярно проводятся мероприятия разнообразной направленности, в которых участвует наша молодежь, она учится быть активной, включаясь в общественную жизнь, реализовывать свои идеи, энергию и амбиции. Наша задача – привлечь студентов к решению общественных проблем, показать важность личного участия в жизни своего университета, республики и страны. БашГАУ - это трамплин для активных и инициативных людей!
Студенчество начинается с общежития
Каждый приехавший учиться в БашГАУ из другого города, села и даже страны, может быть уверен, что ему гарантировано уютное, комфортабельное жилье. Общежитие - второй дом студента, в университете их 8 и условия здесь не хуже домашних. Родители могут не беспокоиться – местами обеспечены 100% желающих, причем в строгом соответствии с нормативами (минимум 6 кв. м на человека) за символическую плату (в 2022-2023 учебном году это в среднем 5000 рублей в год). В уютных комнатах живут по 2-3 человека. Здесь есть все необходимое для отдыха и учебы: постоянный доступ в интернет, кабельное телевидение. Оборудованы места для занятий учебой и спортом, душевые, комнаты для стирки со стиральными машинами. Университетские общежития неоднократно побеждали в конкурсе «Лучшее студенческое общежитие вузов Республики Башкортостан».
Особое внимание уделяется студентам с ограниченными возможностями здоровья, для которых организовано комплексное сопровождение в ходе учебного процесса и проживания в общежитии. Оно включает контроль посещаемости занятий, помощь в организации самостоятельной работы, индивидуальные консультации. В общежитиях оборудованы специальные аудитории, где могут заниматься маломобильные студенты, ребята с нарушениями слуха и зрения. Здесь имеются технические средства и программы, позволяющие заниматься в комфортных условиях.
Удобно, что все общежития - в шаговой доступности от учебных корпусов – не надо тратиться на транспорт и стоять в пробках, опаздывать на занятия.
Театр, танцы, КВН… и не только
Центр молодежного творчества – это масштабная площадка для реализации творческого потенциала студентов БашГАУ по различным направлениям. Центр помогает разностороннему развитию молодежи, способствует формированию общей культурной среды, помогает в организации творческого досуга для студентов и сотрудников университета.
На сегодняшний день в 16 отделениях центра занимаются более 450 студентов, их число постоянно растет. 6 коллективов имеют высокое звание народных.
Вот полный список, из которого каждый может выбрать направление по душе:
Народный ансамбль бального танца «Агидель»
Народный ансамбль народного танца «Шатлык»
Народный вокальный ансамбль «Юность»
Народный ансамбль кураистов «Азамат»
Народный театр «Серебряная маска»
Народный духовой оркестр
Башкирская вокальная студия «Шонкар»
Ансамбль современного танца «ЭОС»
Отделение «Конферанс»
Вокально-инструментальные ансамбли
Студенческий медиацентр «prod.bsau»
Школа звукооператоров
Школа стиля и красоты
Школа барабанщиков
Отделение «КВН»
Ансамбль уличного танца «Panda FAM»
Центр молодежного творчества проводит фестивали, конкурсы, выставки, театральные показы, концерты и другие мероприятия. Кроме того, он помогает в творческих вопросах существующим и формирующимся коллективам разных направлений.
БашГАУ имеет собственный Дворец молодежи, где проходят все культурно-массовые мероприятия университета и репетиции.
Творческие коллективы БашГАУ – в числе лучших
Ежегодно творческие коллективы университета принимают участие в республиканском и всероссийском фестивале «Студенческая весна» и фестивале студенческого творчества вузов Минсельхоза России и традиционно показывают отличные результаты. Вот лишь некоторые из них:
год
Гран-при VII Всероссийского фестиваля студенческого творчества вузов Минсельхоза России «На волнах Агидели» (Уфа)
2019
год
1 место в Российской студенческой весне (среди 2000 участников из 70 регионов страны)
2019
год
2 место в VIII Всероссийском фестивале студенческого творчества вузов Минсельхоза России (Казань)
2021
год
1 место во Всероссийском конкурсе патриотической песни «Битва хоров: во имя Победы»
2022
год
2 место на IX фестивале студенческого творчества вузов Минсельхоза России «Весна в Центральном Черноземье – 2022» (Орел, Воронеж)
2022
Университет во всем помогает талантам. Вот еще один пример: в Башкирии набирает популярность Республиканский конкурс-фестиваль юных талантов «Новое поколение», где участвуютшкольники 8-11 классов. Его дипломанты получают дополнительные баллы при поступлении в Башкирский ГАУ.
Для тех, кто выбирает спорт
Трудно представить студенческую жизнь без спорта. Тренировки не только укрепляют здоровье, физическая активность, участие в соревнованиях помогают стать увереннее, легко преодолевать препятствия, а все это в итоге положительно влияет на результаты учебы. Спортивная работа в БашГАУ традиционно – на высоте. Студенты занимаются по 32 видам спорта, а помогают им в этом опытные наставники – высококлассные тренеры, мастера спорта, известные не только в Башкирии, но и за ее пределами. В спортивных секциях занимаются более 1000 студентов.
Ежегодно в вузе проводятся спартакиады: «Первокурсник» по 15 видам спорта, «Студент» по 28 видам спорта, «Здоровье» по 15 видам спорта, блиц-турниры по мини-футболу, волейболу, фестивали, праздники и др.
В БашГАУ имеется собственный спортивно-оздоровительный комплекс, все студенты и сотрудники бесплатно посещают его дважды в неделю.
Гордость комплекса - плавательный бассейн длиной 25 м на 9 дорожек. Здесь учатся плавать дети и взрослые, занимаются дайвингом, аквааэробикой, проводятся соревнования, в том числе всероссийского уровня. Бассейн оснащен профессиональным освещением, звуковым оборудованием, зрительным залом на 170 мест, сауной и системой автоматической регистрации результатов пловцов с электронным табло «Старт - Финиш».
Кроме того, имеется игровой зал, где проводятся спортивные соревнования по волейболу, баскетболу, настольному теннису, бадминтону, гимнастике. Здесь также тренируются студенты и спортсмены. К услугам студентов и сотрудников тренажерные залы, залы для аэробики и атлетизма и др. Все они оборудованы душевыми и раздевалками.
Болеем за «Толпар»
В Башкирском государственном аграрном университете действует собственный спортивный клуб «Толпар», объединяющий студентов и аспирантов вуза. Он является членом АССК – ассоциации студенческих спортклубов России и имеет отличную базу. Созданный в 2019 году, «Толпар» сразу же заявил о себе громкими победами.
В 2019 году на проходившем в Казани фестивале «Наш выбор – спорт!» команды клуба заняли: 1 место по волейболу среди женщин; 4 место по баскетболу среди женщин; 3 место по лапте среди мужчин.
Вот одно из недавних достижений. Студенты БашГАУ в октябре 2022 года отлично выступили на спартакиаде Союзного государства. Они заняли первое место в общекомандном зачете по дартсу, став единственным завоевавшим «золото» российским вузом.
В личном зачете отличился студент четвёртого курса факультета природопользования и строительства Олег Васильев, который занял первое место. «Серебро» привез в Уфу студент третьего курса факультета механики и цифрового инжиниринга Владимир Обухов.
Меняем мир к лучшему
Студенты БашГАУ стремятся не только к достижениям в учебе и развитию своих способностей. Они не на словах, а на деле меняют мир к лучшему, участвуя в волонтерском движении. Оно реализуется на базе волонтерского коворкинг-центра «Лаборатория знаний». В центре очень развито событийное волонтёрство, ребята активно участвуют в различных мероприятиях, которые проходят в Уфе.
Мероприятия, в которых участвовали волонтеры центра:
Евразийские игры боевых искусств (проводится на базе университета с 2018 года);
Благотворительная акция по сбору аптечки скорой помощи для собак- поводырей «Белая трость»;
Благотворительная акция по сбору вещей, канцтоваров, книг и игрушек для детского дома в деревне Ишмуратово Нуримановского района;
XIII летняя универсиада вузов Минсельхоза России, проходившая на базе БашГАУ;
Выставки «Агрокомплекс», «Молочная страна» и другие.
Кроме того, с 2007 года в БашГАУ действует студенческий специализированный отряд «Доброе сердце», участвующий в организации благотворительных проектов. Ребята проводят различные мероприятия и концерты в детских домах, реабилитационных центрах, домах престарелых и инвалидов.
БашГАУ поддерживает инициативных
Развитием потенциала молодежи в разных сферах деятельности, стимулированием деловой активности, поддержкой студенческих инициатив в аграрном университете занимается специальное структурное подразделение - центр молодежных инициатив и социальной защиты (ЦМИ).
Его основные задачи:
Поддержка студенческих объединений, клубов по интересам;
Развитие у молодежи навыков проектной деятельности, помощь в реализации студенческих проектов;
Взаимодействие с общественными организациями, вузами республики, страны в рамках реализации молодежных проектов и инициатив.
ЦМИ приглашает в университет множество интересных спикеров: предпринимателей, депутатов, представителей органов власти, известных людей.
Ребята приходят в центр, чтобы поделиться своими идеями, а им помогают их реализовать. Здесь учат студентов правильно писать грантовые проекты, защищать их, что многие студенты успешно делают, представляя свои проекты и идеи по всей России, выигрывая средства на их реализацию.
В БашГАУ всегда помогут реализовать ваши идеи!
Текст: Роман Якимчук Фото и видео: БашГАУ Верстка: Рената Вахитова