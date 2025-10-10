Ну да, вы не знали? Причем от умысла и размера недоплаченной суммы это может быть административная ответственность, а может быть уголовная. Обычно сначала неплательщиков предупреждают и начисляют пени – 1/300 ключевой ставки Центробанка РФ на день долга. Это написано в статье 75 Налогового кодекса РФ. Сейчас ставка 17%. Это означает, что должнику будет каждый день капать дополнительно по 5 копеек с каждой 1000 рублей. Но по закону есть и более строгие меры.



Например, если человек не заплатил совсем или заплатил не полностью из-за временных финансовых затруднений или плохого планирования платежей, это 1 часть статьи 22 Налогового кодекса «Неуплата или неполная уплата сумм налога». Штраф по ней – 20% от неуплаченной суммы. А вот если человек не заплатил налог специально, то это уже 3 часть – «Умышленная неуплата», сумма штрафа по ней составит 40% задолженности. Если речь идет о суммах более 2,7 млн рублей за три года, то это уголовная ответственность, суд в наручниках, тюрьма и все такое прочее. Не нужно вам такого.