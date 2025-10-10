В некоторых странах размер имущественного налога может достигать 2-3% от его оценочной стоимости и быть собственником там действительно чувствительно для кошелька. У нас ставки каждый город и район определяют сами, но они не такие большие – доли процента. Например, в Уфе за квартиру, кадастровой стоимостью до 4 млн рублей ставка налога составляет 0,11%, а за квартиру от 4 до 7 млн – 0,165%.
Личный пример. У меня квартира в Уфе, площадью 50 кв. м и сад шесть соток в Кармаскалинском районе. За квартиру пришел счет на 1802 рубля, а за сад 350 рублей. Итого 2152 рубля или всего 179 рублей в месяц. Один раз в месяц выпью кофе дома, а не в кофейне.
Узнать, какие ставки в вашем муниципалитете, можно по этой ссылке
. В графе «Муниципальное образование» пишите название вашего района. Ставки транспортного налога можно посчитать тут
. Год для расчета в каждом случае выбирайте 2024. Необходимую для расчета кадастровую стоимость квартиры, дома или участка смотрите в
своем личном кабинете
налогоплательщика. Раз в несколько лет ее пересчитывают, поэтому размер платежа может меняться.