В 1963 году в Уфу привезли гипсовую модель памятника в натуральную величину. Ее установили в фойе Башкирского государственного театра оперы и балета для публичного обсуждения. По замечаниям уфимцев скульптуру доработали и отдали на выплавку. Статую отливали полтора месяца на Ленинградском заводе «Монументскульптура», а после, разобранную на 18 частей, отправили в Уфу на барже. К месту постоянного пребывания Салавата доставляли тракторами, а затем с помощью кранов уже собирали в единый монумент.



В первую очередь на месте памятника соорудили пьедестал и укрепили холм под ним. Все части между собой соединяли стяжками и болтами, затем швы заварили и зачистили.



Этапы сборки монумента попали в объектив фотографа. Несколько фотографий хранятся в частной коллекции уфимского художника Максима Холодилина.



«Мне передала их знакомая. Сказала, что ее родственник принимал участие в строительстве и сделал эти фото. Судя по ракурсу, они сделаны из кабины башенного крана, с которого по частям собирали скульптуру», – рассказал ИА «Башинформ» Максим Холодилин.



На других фото видно, как половину коня везут на тракторе, а также отдельно саблю батыра.