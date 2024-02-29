«Связь на туристических маршрутах нашего региона важна как для общения с близкими, безопасности туристов и гостей региона, так и для его инвестиционной привлекательности», – говорит министр предпринимательства и туризма Башкирии Рустем Афзалов.
Но самая большая и важная дорожная стройка еще впереди! Мы уже рассказывали ранее
, Минцифры Башкирии разработало проект, как обеспечить связью трассу Уфа – Белорецк, где сейчас люди едут через горы почти 165 километров с неработающим телефоном.
Там планируется установить 14 новых базовых станций, проведут каналы связи и электричество. Займет это все два года и стоит предварительно 218,5 миллиона рублей. Но, кроме шуток, это чертовски важный проект, потому что поток там – десятки тысяч машин, а участок ох какой опасный.