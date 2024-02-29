Как рассказывают местные жители, общественно-политическая жизнь села теперь закипела. От сложных вопросов к простым: и земляков теперь поддержать могут всегда, и бизнес подтягивается: кто интернет-магазин шерстяных носков открывает, кто всем рассказал, что выучился делать реснички и теперь в город на них ехать не надо. К чему все это, если есть своя мастер красоты.



Деревня Утяш Гафурийского района хорошо спрятана от цивилизации – от трассы километров 10, не меньше, по какой дороге ни поезжай. Здесь живет около 100 человек, есть и предпенсионеры 55 лет, и молодые семьи, и школьники. Все хором просили у местной администрации интернет – кому новости читать хочется, кому учиться надо было во время карантина. В декабре прошлого года их желание было исполнено.



«Вы в городах привыкли уже, а у нас только сейчас все почувствовали, как интернет людей объединяет! Люди стали больше общаться! – говорит глава Зилим-Карановского сельсовета Валерий Мухамедьяров. – Раньше-то ловило местами кое-как, а сейчас очень хороший сигнал. Люди сразу купили 70 сим-карт, сделали чатик деревни, меня туда добавили. Мне тоже хорошо, сразу вижу, какие проблемы людей волнуют! В общем, понравилось людям, когда что-то в жизни стало лучше, мы теперь будем заявку на газ подавать, подписи уже собрали».