Салават Щербаков,
российский скульптор, академик Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации:
«Уфа уже имеет длинную историю по многим вопросам музейной, исторической и другой жизни города. Сейчас идет новый этап - наполнения активно застраивающихся кварталов, это даст им новую энергию для развития. Это очень правильная тенденция. Дворец борьбы очень нужен городу для жизни, он оживляет новый микрорайон и дает новые возможности для занятия спортом детям и взрослым.
Дворец выполнен в античном стиле, я выполнил для него скульптурный ансамбль, на котором изображены спортсмены, занимающиеся самбо, дзюдо, борьбой на поясах, вольной и греко-римской борьбой. Это пять видов борьбы, наиболее массовых для нашей страны. В каждой группе изображен бросок, самый характерный и самый интересный для данного вида. Так как есть виды борьбы, где можно брать ноги, а это всего два вида борьбы – самбо и вольная борьба, то они изображены с захватом ног».