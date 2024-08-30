Пятиэтажный дворец площадью 28 тысяч кв. метров может принять любые соревнования и культурно-массовые мероприятия, потому что тут есть:

✓ Универсальный спортивно-концертный зал 32х62 м и амфитеатр трибун на разных уровнях на 3400 посадочных мест, здесь можно проводить и спортивные соревнования, и различные концерты;



✓ Большой тренировочный зал для единоборств;



✓ Медицинский центр для сопровождения, реабилитации и допинг-контроля спортсменов;



✓ Два тренажерных зала;



✓ Два зала общей физической подготовки;



✓ 25-метровый бассейн на 7 дорожек;



✓ Гостиница на 150 мест;



✓ Ресторан;



✓ Спорт-бар.