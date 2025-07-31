Отключение мобильного интернета может настигнуть в любой точке города. Поэтому неплохо знать заранее, что вы точно сможете сориентироваться. Я считаю, что хорошо знаю город, но иногда нужно узнать, где ближайший супермаркет или аптека, далеко ли еще до дома номер 158. Бывают задачи посложнее, например, добраться от улицы Ущелье до Майского переулка. Начнем с того, где это вообще? Какие между ними ходят автобусы?



После одного из первых отключений я скачал на смартфон офлайн-версии карт 2gis и Яндекс.Карт. Теперь они работают и без интернета (только периодически нужно обновлять).



В 2gis набор детальных карт Уфа, Октябрьский, Туймазы, Бирск, Благовещенск, Иглино, Чишмы, Уруссу, Буздяк, Кушнаренково, Языково и Красная Горка весит всего – 159 мб, а если качать всю Башкирию – 386 мб. В Яндексе карты Уфы весят 98 мб, весь Башкортостан – 458 мб. Качаются они бесплатно через официальные приложения.



Теперь даже если нет интернета, вы можете посмотреть, как пройти из точки А в точку Б, какие ходят автобусы и трамваи, где быстрее всего купить хлеба и до скольки работает ближайшая стоматология.



В моем случае нужно пройти 800 метров до улицы Аральская, сесть на автобус 432а, проехать 34 остановки до Правой Белой, пересесть на автобус №№221, 225 или 35к и через 10 остановок будет моя. Всего 2 часа и я на месте. Удобненько! Все это я узнал без интернета.