В школы, построенные столичным девелопером, ежедневно с удовольствием идут и дети, и учителя, и родители, и просто жители. У новых школ есть принципиальные отличия - прежде всего, уникальная архитектура: все они гармонично вписаны в местный ландшафт.



Яркий пример, когда нестандартный архитектурный проеĸт ГК «А101» вызвал большой интерес буквально у всех, — шĸола «Энергия» в московском жилом районе «Сĸандинавия». В 2023 году она завоевала первое место в конкурсе «Лучший реализованный проект в области строительства».



Как это выглядит? Около двух десятков дубов на территории будущей школы не просто сохранили — небольшая роща стала основной зоной отдыха на улице, а четыре самых раскидистых дерева вписали в сам проект здания. Теперь они растут во внутренних дворах.

