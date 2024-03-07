Елизавета Гречухина
главный архитектор ГК «А101» в Санкт-Петербурге:
— В проектах комплексного освоения территорий важно выявлять точки сильнейшей коммуникации. Люди постоянно ходят в садик, школу, магазин, спортзал… Одна из таких точек, к примеру, — ворота у школы, где встречаются родители и дети, взаимодействуют в небольших сообществах. Как ее потенциал реализован у нас в городах? Никак. А мы сделаем у школы площадь с беседками и кафе, чтобы люди могли укрыться от дождя или просто спокойно посидеть, поболтать.