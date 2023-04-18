Максим Зиганшин

Начальник смены ОДК-УМПО. На заводе с 2011 года.



«В ОДК-УМПО пришел в 2011 году по совету друзей. К тому времени я только вернулся из армии и искал работу. Белая зарплата, соцпакет – всё это было важно, но особенно мне хотелось, чтобы была возможность карьерного роста. И я это нашел здесь.



За неполных 12 лет работы прошел путь от сверловщика до начальника смены. Пришел учеником, выучился быстро. Дело шло уверенно, я был на хорошем счету у руководства. Но на девятом году работы понял, что достиг потолка – разряд максимальный, за станком с закрытыми глазами могу работать. Чувствовал, надо что-то менять.



С этим вопросом подошел к замначальника. Так и сказал: хочу расти дальше. Благо, у нас есть специальная программа для этого – называется «месяц дублера».



Попробовал заменять сменного мастера. Работа эта отличается от ручного труда, к которому я привык: нужно много общаться с людьми, знать и уметь, как правильно организовать смену. Я успешно справился и остался на этой должности.



С тех пор работаю уже не за станком, а руководителем и хочу развиваться в этом дальше. Я не выбираю между карьерой и семьей, не отказываюсь от своих амбиций: для тех, кто хочет, здесь есть возможности профессионального роста.



В планах продолжить учебу, получить высшее образование – при поддержке завода это можно сделать бесплатно».

