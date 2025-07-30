Один из самых громких и трагических случаев произошел в середине июня на реке Ашкадар в Стерлитамаке. В необорудованном для купания месте, где установлены запрещающие знаки, отдыхала семья. 12-летняя девочка начала тонуть, взрослые поспешили ей на помощь. Мать вытолкнула дочь на сушу, но сама быстро ушла под воду. Мужчина бросился ей на помощь, но и сам пропал из виду под водой. Девочку удалось спасти. Ее родители погибли.
А 29 июля в деревне Татарская Урада Янаульского района во время купания начал тонуть 10-летний мальчик. Женщина, не раздумывая, бросилась его спасать — и утонула. Мальчик выплыл сам…