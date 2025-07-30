Все ЧП на воде происходят внезапно. Каждый купальщик, конечно же, слышал, что иногда люди тонут, но абсолютно на 100 процентов уверен, что вот именно с ним это не случится.



«С кем-нибудь другим – возможно, но не со мной совершенно точно, ведь до этого я много плавал и сегодня такой хороший солнечный день, он совсем не подходит для того, чтобы погибнуть», – примерно так размышляют иногда люди.



Отчасти это похоже на автомобильные аварии: можно десять лет быть аккуратным водителем и не получить ни одного штрафа, но зазеваться на секундочку и не среагировать на вылетающий на встречную полосу большегруз.



От ЧП на воде и дороге не застрахован никто, но можно свести вероятность беды к минимуму, соблюдая правила. Их же не просто так придумали, они написаны по опыту реальных происшествий.